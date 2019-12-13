13.12.2019, 21:55

Советы профессионала: как оформить заказ в интернет-магазине, чтобы получить посылку к праздникам?


EST 1
Советы профессионала: как оформить заказ в интернет-магазине, чтобы получить посылку к праздникам?
DPD

Рост объемов электронной торговли означает, что все больше подарков под елки жителей Эстонии попадает именно из интернет-магазинов. Но как обеспечить своевременную доставку заказа? Поясняет директор по продажам и маркетингу DPD Eesti.

”Кому бы понравилась ситуация, когда в последний момент вы находите в интернет-магазине идеальный подарок, и срок доставки тоже подходит, но в итоге выясняется, что этот идеальный подарок будет доставлен вам уже после Рождества? Это не самая приятная ситуация, но есть несколько вещей, которые каждый может сделать сам, чтобы обеспечить своевременную доставку посылки”, — отметил директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд.

”Первый простой совет — выбирать эстонские интернет-магазины. Если вы нашли что-то подходящее в иностранном магазине, стоит посмотреть, нет ли такого же или похожего товара где-то ближе. Когда вы заказываете из Эстонии, быстрая доставка гарантирована, а также существенно меньше опасность того, что заказ потеряется в огромных системах обработки данных иностранных магазинов”, — пояснил Кивимурд, добавив, что, кроме того, неплохо также поддержать отечественные предприятия.

”С точки зрения курьерской компании, в горячий сезон, когда посылка из эстонского интернет-магазина уже попадает в наш терминал, время доставки оказывается примерно равным времени доставки пришедшей из-за границы посылки. Фургон ведь едет с одной и той же скоростью — если, конечно, не мешают экстремальные погодные условия. Разница во времени доставки связана, скорее, с тем, насколько быстро интернет-магазин может отправить заказ. Прежде чем размещать заказ, стоит посмотреть какие сроки отправки обещает конкретный магазин. Также стоит почитать отзывы и комментарии клиентов”, — сказал он.

Вторая рекомендация — выбирать место или способ доставки, которые еще не перегружены заказами. ”Поэтому перед праздниками курьерские фирмы всегда просят, чтобы люди приходили за своими посылками в автоматы как можно быстрее — в результате быстрее освободится место для посылки следующего клиента, — отметил Кивимурд. — Компании DPD до сих пор удается избегать ”пробок” в посылочных автоматах, а поскольку в этом году мы добавили много новых автоматов, расширили существующие и уже уплотнили графики курьеров, мы уверены в том, что в этой связи никаких проблем возникнуть не должно”.

Оформляя любой заказ и отправляя любую посылку, необходимо проверять, что вы указали правильные номер телефона и контактные данные. Для доставки также важен точный почтовый индекс. ”В силу действия законов о защите данных некоторые иностранные интернет-магазины не передают транспортной компании номер телефона заказчика. Например, такая практика существует в интернет-магазинах Германии. В таком случае заказчик может написать номер телефона после своего имени или в дополнительных комментариях”, — отметил Кивимурд.

Читайте также: