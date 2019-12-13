Советы профессионала: как оформить заказ в интернет-магазине, чтобы получить посылку к праздникам?

”Кому бы понравилась ситуация, когда в последний момент вы находите в интернет-магазине идеальный подарок, и срок доставки тоже подходит, но в итоге выясняется, что этот идеальный подарок будет доставлен вам уже после Рождества? Это не самая приятная ситуация, но есть несколько вещей, которые каждый может сделать сам, чтобы обеспечить своевременную доставку посылки”, — отметил директор по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд.

”Первый простой совет — выбирать эстонские интернет-магазины. Если вы нашли что-то подходящее в иностранном магазине, стоит посмотреть, нет ли такого же или похожего товара где-то ближе. Когда вы заказываете из Эстонии, быстрая доставка гарантирована, а также существенно меньше опасность того, что заказ потеряется в огромных системах обработки данных иностранных магазинов”, — пояснил Кивимурд, добавив, что, кроме того, неплохо также поддержать отечественные предприятия.

”С точки зрения курьерской компании, в горячий сезон, когда посылка из эстонского интернет-магазина уже попадает в наш терминал, время доставки оказывается примерно равным времени доставки пришедшей из-за границы посылки. Фургон ведь едет с одной и той же скоростью — если, конечно, не мешают экстремальные погодные условия. Разница во времени доставки связана, скорее, с тем, насколько быстро интернет-магазин может отправить заказ. Прежде чем размещать заказ, стоит посмотреть какие сроки отправки обещает конкретный магазин. Также стоит почитать отзывы и комментарии клиентов”, — сказал он.