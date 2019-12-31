Смотрите, какие напитки, продукты и промтовары вышли в лидеры продаж в Эстонии в рождественский период

Помимо магазинов Prisma в Таллинне, Тарту и Нарве, которые обслуживают клиентов круглосуточно на повседневной основе, непосредственно перед Рождеством 24 часа в сутки работали таллиннские магазины Prisma в Кристийне и Рокка-аль-Маре, а также Annelinna Prisma в Тарту

Директор Prisma Peremarket по ассортименту Каймо Нийтару сказал, что круглосуточно работающие магазины Prisma привлекли многих людей не только из-за продуктов, но и из-за промтоваров.

«Понятно, что большая часть людей пришла пополнить свои продуктовые запасы и купить что-то для рождественского стола, но и среди проданных промтоваров тоже было много таких вещей, которые, вероятнее всего, отправились в мешок Деда Мороза. Например, если говорить о товарах широкого потребления, то больше всего было продано игрушечных зверюшек, игровых приставок, конструкторов LEGO и ставших в последнее время очень популярными кендам». Если же говорить о самых неожиданных товарах, купленных в этот период, то в качестве примеров Нийтару приводит люстру, матрас, тостер и швейную машинку.

Помимо подарков, по покупкам было понятно, что люди готовятся к праздникам и чтят традиции. Самыми продаваемыми товарами также были подарочная бумага, традиционные рождественские цветы пуансеттии и кладбищенские свечи.