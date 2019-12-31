31.12.2019, 10:10

Смотрите, какие напитки, продукты и промтовары вышли в лидеры продаж в Эстонии в рождественский период


EST
ostlemine 23. detsember
Foto: Taavi Sepp

Под Рождество в магазинах всегда хлопотно, не избежали праздничной суеты и все 9 магазинов Prisma по всей Эстонии, которые еще до праздников начали работать круглосуточно. Как и ожидалось, чаще всего в корзинах покупателей оказывались мандарины, но, например, виноград и апельсины обошла по популярности экзотическая хурма.

Помимо магазинов Prisma в Таллинне, Тарту и Нарве, которые обслуживают клиентов круглосуточно на повседневной основе, непосредственно перед Рождеством 24 часа в сутки работали таллиннские магазины Prisma в Кристийне и Рокка-аль-Маре, а также Annelinna Prisma в Тарту

Директор Prisma Peremarket по ассортименту Каймо Нийтару сказал, что круглосуточно работающие магазины Prisma привлекли многих людей не только из-за продуктов, но и из-за промтоваров.

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«Понятно, что большая часть людей пришла пополнить свои продуктовые запасы и купить что-то для рождественского стола, но и среди проданных промтоваров тоже было много таких вещей, которые, вероятнее всего, отправились в мешок Деда Мороза. Например, если говорить о товарах широкого потребления, то больше всего было продано игрушечных зверюшек, игровых приставок, конструкторов LEGO и ставших в последнее время очень популярными кендам». Если же говорить о самых неожиданных товарах, купленных в этот период, то в качестве примеров Нийтару приводит люстру, матрас, тостер и швейную машинку.

Помимо подарков, по покупкам было понятно, что люди готовятся к праздникам и чтят традиции. Самыми продаваемыми товарами также были подарочная бумага, традиционные рождественские цветы пуансеттии и кладбищенские свечи.

Вершину рейтинга продуктов питания в последние недели декабря возглавили мандарины, бананы, молоко и картофель, также очень много покупалось, например, лососины и икры форели. Самого популярного товара всех времен – мандаринов – каждый гипермаркет Prisma продал в этот период примерно по 13 000 кг.

Самыми популярными напитками стали вода, пиво и глёг. «Если сравнивать с прошлым годом, то продажи легкого алкоголя и безалкогольных напитков растут, тогда как продажи крепкого алкоголя стали скромнее», – отметил Нийтару.

Торговая сеть Prisma Peremarket ведет деятельность в Эстонии с 2000 года. У сети в общей сложности девять магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве, которые обеспечивают работой примерно 800 человек. Prisma Peremarket принадлежит торговому концерну S-Grupp, который действует на рынках Финляндии, Эстонии и России, в концерне работает в общей сложности более 40 000 человек.

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