02.01.2020, 19:02

Сколько вы потратили на Новый год? Опрос RusDelfi

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Viljandi ilutulestik 2020
Viljandi ilutulestik 2020Foto: Kenno Soo

Новый год наступил, и самое время заглянуть в кошелек, чтобы проверить, все ли с ним в порядке.

Поделитесь с читателями RusDelfi, в какую сумму вам обошлось празднование Нового года, включая стол и подарки. Если ни один вариант ответа вам не подходит, пишите комментарии.

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