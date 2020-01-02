Сколько вы потратили на Новый год? Опрос RusDelfi

Новый год наступил, и самое время заглянуть в кошелек, чтобы проверить, все ли с ним в порядке.
Поделитесь с читателями RusDelfi, в какую сумму вам обошлось празднование Нового года, включая стол и подарки. Если ни один вариант ответа вам не подходит, пишите комментарии.
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