SEB: жители Эстонии больше не берут потребительские кредиты на рождественские подарки

”Сама по себе низкая популярность малого кредитования в преддверии Рождества является довольно позитивной тенденцией, показывающей, что люди довольно неплохо справляются с планированием средств и увеличением расходов. При этом не следует забывать, что некоторые расходы, связанные с предрождественскими покупками, приходятся на кредитные карты. Мы видим, что около трети жителей Эстонии покупают рождественские подарки через электронные магазины, и эти покупки по-прежнему осуществляются в основном с помощью кредитных карт. Не менее интересен и тот факт, что более 50% жителей Эстонии покупают рождественские подарки на крупнейших электронных площадках мира, таких как Alibaba, AliExpress и Amazon, а чуть более 40% предпочитают местные электронные магазины в Эстонии", — пишет руководитель сегмента по обслуживанию частных лиц SEB Силле Халланг.

В последние три года жители Эстонии брали больше всего кредитов весной (с апреля по май) и в летние месяцы (с июля по август). Основными причинами взятия потребительского кредита в последние годы являются ремонт дома и дачи, а также расходы, связанные с автомобилем (покупка нового автомобиля или ремонт уже имеющегося). В 2016 и 2017 годах малое кредитование клиентов банка SEB достигало своего пика именно в декабре.