Самыми популярными подарками на новый год стали лекарства

"Впервые за долгие-долгие годы наблюдения, — ну, такого просто не было очень и очень давно, — всё, что связано со здоровьем, санитарией, гигиеной, всякие асептические, противобактериологические препараты, салфетки, спреи — в этом году их с удовольствием принимают и с удовольствием планируют дарить", — отметил Коро.

Коро считает, что это легко объясняется влиянием на людей пандемии коронавируса. Помимо лекарств, по словам специалиста, спросом к Новому году традиционно пользуются ювелирные украшения, одежда, бытовая техника, а также дорогой алкоголь и гаджеты.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!