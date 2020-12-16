Самыми популярными подарками на новый год стали лекарства
Лекарственные препараты и септические средства попали в список самых популярных и востребованных новогодних подарков. Об этом NEWS.ru рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.
Лекарственные препараты и септические средства попали в список самых популярных и востребованных новогодних подарков. Об этом NEWS.ru рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.
"Впервые за долгие-долгие годы наблюдения, — ну, такого просто не было очень и очень давно, — всё, что связано со здоровьем, санитарией, гигиеной, всякие асептические, противобактериологические препараты, салфетки, спреи — в этом году их с удовольствием принимают и с удовольствием планируют дарить", — отметил Коро.
Коро считает, что это легко объясняется влиянием на людей пандемии коронавируса. Помимо лекарств, по словам специалиста, спросом к Новому году традиционно пользуются ювелирные украшения, одежда, бытовая техника, а также дорогой алкоголь и гаджеты.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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