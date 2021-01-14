С чистого листа: как привести свой бюджет в порядок после праздников

Финансовые эксперты советуют прежде всего держаться подальше от мест, где можно наткнуться на новогодние распродажи. В данном случае скидки обманчивы. Попытка сэкономить может привести к покупке абсолютно ненужных и бесполезных вещей. В январе следует приобретать лишь то, что потребуется в ближайшие недели, но никак не к следующему Новому году.

Экономия должна быть разумной. Сократить издержки и восстановить семейный бюджет можно за счет отказа от необязательных покупок и процедур — дорогостоящей автомойки, ежемесячного педикюра и маникюра, заказов еды из ресторанов и кафе.

Легко экономить на развлечениях — посмотреть салют, покататься на коньках, сходить на новогоднюю ярмарку можно бесплатно, отмечает финансовый советник Наталья Холченко.

А еще можно вернуть вещи, купленные перед праздниками, в случае если они по каким-то причинам не подошли вам. Если возвратить ненужные вещи в магазин не удалось, можно их продать. Конечно, продавать придется со значительной скидкой, но это лучше, чем хранить годами то, чем никогда не воспользуетесь. А так можно хотя бы частично компенсировать затраты, понесенные в декабре.

Если праздничные расходы привели к долгам по кредитным картам, желательно составить план оплат, чтобы погасить сначала долги с высокими процентными ставками, рекомендуют специалисты.

Наконец, главный совет — составить финансовый план, который поможет оценить состояние личных финансов на текущий момент. В помощь — множество приложений для смартфонов и онлайн-сервисов, которые позволяют вести полный учет расходов и доходов. С помощью специальных программ можно легко скорректировать свой бюджет и отказаться от ненужных трат. Вообще финансовое планирование — вещь полезная не только в случае, когда кошелек пуст, но и когда он полон.