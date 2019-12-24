RusDelfi желает вам счастливого Рождества!

Как писал один великий русский поэт, в Рождество все немного волхвы. А значит, наступает время приносить друг другу дары и делать своих близких чуточку счастливее.

Мы можем отмечать праздники в разные даты и говорить на разных языках, но это не имеет никакого значения. Ведь все вокруг с удовольствием примут поздравления и 25 декабря, и 7 января, а самые теплые и искренние слова не нуждаются в переводе.

С наступающим Рождеством вас, дорогие читатели! Без вас наша работа не имела бы никакого смысла. Спасибо, что вы у нас есть.

С уважением,

редакция RusDelfi