24.12.2019, 18:50
RusDelfi желает вам счастливого Рождества!
Дорогие друзья, с наступающим Рождеством!
Дорогие друзья, с наступающим Рождеством!
Как писал один великий русский поэт, в Рождество все немного волхвы. А значит, наступает время приносить друг другу дары и делать своих близких чуточку счастливее.
Мы можем отмечать праздники в разные даты и говорить на разных языках, но это не имеет никакого значения. Ведь все вокруг с удовольствием примут поздравления и 25 декабря, и 7 января, а самые теплые и искренние слова не нуждаются в переводе.
С наступающим Рождеством вас, дорогие читатели! Без вас наша работа не имела бы никакого смысла. Спасибо, что вы у нас есть.
С уважением,
редакция RusDelfi
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