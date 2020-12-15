Рождественские мероприятия в столичном Хааберсти завершат ярмарка и бесплатный концерт

В субботу, 19 декабря с 15.00 в амфитеатре на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ пройдёт концерт под открытым небом, для гостей праздника выступит Рольф Роосалу. Будет работать небольшая ярмарка, на мероприятие зайдёт Дед Мороз, ребята смогут бесплатно покататься на пони.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги это последняя возможность в этом году насладится концертом под открытым небом. ”Для создания праздничного настроения мы украсили променад на пруду рождественскими огнями и световыми инсталляциями” сказал старейшина и пригласил всех жителей и гостей района прогуляться по променаду.
Старейшина подчеркнул, что несмотря на то, что носить маску необходимо внутри помещения, управа просит посетителей носить маску и на рождественских мероприятиях в амфитеатре. ”У кого нет маски или пришло время её сменить, может обратиться за помощью в палатку районной управы. Мы выдадим маски бесплатно всем желающим,” сказал Ханимяги.
Мероприятие начнётся в 15.00. Концерт бесплатный. Так же с 13.00 на променаде пруда открыта небольшая ярмарка.
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