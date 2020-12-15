Рождественские мероприятия в столичном Хааберсти завершат ярмарка и бесплатный концерт

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги это последняя возможность в этом году насладится концертом под открытым небом. ”Для создания праздничного настроения мы украсили променад на пруду рождественскими огнями и световыми инсталляциями” сказал старейшина и пригласил всех жителей и гостей района прогуляться по променаду.

Старейшина подчеркнул, что несмотря на то, что носить маску необходимо внутри помещения, управа просит посетителей носить маску и на рождественских мероприятиях в амфитеатре. ”У кого нет маски или пришло время её сменить, может обратиться за помощью в палатку районной управы. Мы выдадим маски бесплатно всем желающим,” сказал Ханимяги.

Мероприятие начнётся в 15.00. Концерт бесплатный. Так же с 13.00 на променаде пруда открыта небольшая ярмарка.