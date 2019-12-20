Радио 4 приглашает участвовать в традиционном "Рождественском благовесте"

Компьютерный тест измеряет такие состояния, как гиперактивность, дефицит внимания, импульсивность, тревожность и другие проблемы.
Qb-Test — это психодиагностический инструмент, который предоставляет объективную информацию о важных симптомах и, наряду с другой информацией, помогает нам лучше понять проблемы эмоционального и интеллектуального развития детей.
Акция "Рождественский благовест" длится с 24 декабря по 7 января, передачи выходят в эфир ежедневно в 16:05.
Каждый участник благотворительной акции может вместе с Радио 4 поздравить своих родственников, передать привет коллегам и знакомым.
Телефоны для пожертвований работают круглосуточно с 16 декабря по 7 января:
900 70 15 — стоимость разговора 5 евро
900 70 16 — стоимость разговора 15 евро
Свои поздравления также можно отправить с копией банковского платежного поручения по адресу: Таллинн, 15020, Гонсиори 21, Радио 4 или по электронной почте: r4@err.ee
Банковские реквизиты:
SA Ida-Viru Keskhaigla
LHV Pank: EE 817700771004298037
В пояснении отметить: Jõulurõõmu kuulutus, Рождественский благовест
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