Радио 4 приглашает участвовать в традиционном "Рождественском благовесте"

Компьютерный тест измеряет такие состояния, как гиперактивность, дефицит внимания, импульсивность, тревожность и другие проблемы.

Qb-Test — это психодиагностический инструмент, который предоставляет объективную информацию о важных симптомах и, наряду с другой информацией, помогает нам лучше понять проблемы эмоционального и интеллектуального развития детей.

Акция "Рождественский благовест" длится с 24 декабря по 7 января, передачи выходят в эфир ежедневно в 16:05.

Каждый участник благотворительной акции может вместе с Радио 4 поздравить своих родственников, передать привет коллегам и знакомым.

Телефоны для пожертвований работают круглосуточно с 16 декабря по 7 января:

900 70 15 — стоимость разговора 5 евро

900 70 16 — стоимость разговора 15 евро

Свои поздравления также можно отправить с копией банковского платежного поручения по адресу: Таллинн, 15020, Гонсиори 21, Радио 4 или по электронной почте: r4@err.ee

Банковские реквизиты:

SA Ida-Viru Keskhaigla

LHV Pank: EE 817700771004298037

В пояснении отметить: Jõulurõõmu kuulutus, Рождественский благовест