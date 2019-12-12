Пять вещей, которые можно подарить женщине, помимо любви

Хотя ничто не заменит близость, есть вещи, которые привнесут в праздники еще больше заботы — это желанные подарки. Кто не обрадуется, когда развернув красивую бумагу, найдет подарок, что сделает жизнь в новом году приятнее? Если же у вас нет такого внимательного друга, сделайте себе подарок сами, на деятельных женщинах держится мир!

Huawei P30 Pro. Фото профессионального качества — стоит лишь вынуть телефон из кармана

Новый мистический синий Huawei P30 Pro — идеальный спутник современной женщины. Наполовину глянцевая и наполовину матовая поверхность телефона вдохновлена самой жизнью: отражением закатного неба на морской глади и рождающимися в этот момент различными оттенками синего. Помимо изумительного красивого нового цветового решения Huawei P30 c революционной четырехкамерной системой Leica — это эффективная профессиональная камера, с помощью которой можно запечатлеть все чудесные моменты вокруг вас.

Ознакомьтесь с подарком здесь.

Huawei FreeBuds 3. Чистая музыка и никакого шума

Беспроводные наушники с великолепным звуком Huawei FreeBuds 3 — умный и практичный подарок для деятельной женщины. Наушники с активным шумоподавлением удобно использовать в офисе, в общественном транспорте и во время тренировок. Мощный процессор Kirin A1 обеспечивает продолжительное время использования и отличное подключение к источнику звука. Музыка студийного качества, солидные басы и четкие разговоры по телефону — всем этим можно наслаждаться в новых наушниках FreeBuds 3.

Ознакомьтесь с подарком здесь.

Tefal Ixeo. Испаритесь, складки и бактерии!

Этот умная паровая гладильная система „все в одном” заменит любой утюг и заботится об одежде разными способами. Помимо повседневного глажения с помощью нового Tefal Ixeo можно отпарить гардины и почистить мягкую мебель, удаяя с нее 99,9% микробов и бактерий. К эффективному отпариванию и простому глажению добавляется гладильная доска, которая готова к работе за три секунды и легко регулируется. Инновационное решение обеспечивает удобное глажение в вертикальном положении и под углом, но прежде всего радость от полученного подарка на многие годы.

Купите подарок здесь.

Роскошный подарок для чувствительной кожи: с миндальным молоком и медом





Органическое миндальное молоко из Испании и мед из Эфиопии, собранный в соответствии с принципами экологичного отношения к природе, придают этим средствам, отмеченным знаком справедливой торговли, прекрасный аромат и уходовые свойства. В подарочный комплект входит душ-крем (250 мл), скраб для тела (250 мл), йогурт для тела (200 мл), маска для лица с миндальным молоком и овсом (75 мл), масло для тела (50 мл) и крем для рук (30 мл). Реальная стоимость средств, входящих в комплект, — 87.80 евро.

Купите подарок за 67 евро здесь.

Drops of Youth™ перенесет вас в новый год с отдохнувшим и сияющим молодостью цветом лица





Вместе этим комплектом вы дарите нечто чрезвычайно желаемое — более свежий и здоровый цвет лица. Успешная серия Drops of Youth обогащена стволовыми клетками растений, растущих в итальянских Альпах и на побережье Бретани, средство на 100% веганское. Уходовый концентрат молодости содержит 99% природных компонентов. В комплект входит омолаживающий крем (50 мл) и омолаживающие капли (30 м). Реальная стоимость средств — 57 евро.

Купите подарок за 49 евро здесь.