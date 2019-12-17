Пять подарков, о которых мужчина мечтает больше, чем о повышении зарплаты

Считается, что мужчина не думает ни о чем, кроме денег. Конечно думает! Некоторые из этих пяти вещей нужны ему уже давно. Спросите, если не верите!

Huawei Watch GT 2. Умный помощник на руке

Для активного мужчины смарт-часы Huawei Watch GT 2 с красивым классическим дизайном – один из лучших подарков. Очень добротные, с аккумулятором, которого хватает на две недели, эти смарт-часы можно использовать для того, чтобы отслеживать свою ежедневную активность, читать напоминания, отвечать на звонки и заниматься спортом. Помимо этого, у смарт-часов есть еще интересные функции TruSleep™ 2.0 ja TruRelax™, что помогут осознанно контролировать свой ежедневный сон и уровень стресса.

Huawei FreeBuds 3. Чистая музыка и никакого шума

Беспроводные наушники с великолепным звуком Huawei FreeBuds 3 — умный и практичный подарок для современного мужчины. Наушники с активным шумоподавлением удобно использовать в офисе, в общественном транспорте и во время тренировок. Мощный процессор Kirin A1 обеспечивает продолжительное время использования и отличное подключение к источнику звука. Музыка студийного качества, солидные басы и четкие разговоры по телефону — всем этим можно наслаждаться в новых наушниках FreeBuds 3.

Саундбар Harman/Kardon. Помогает, когда приличный звук к телевизору не прилагался





В телевизоры, которые становятся все тоньше, все сложнее вписать хороший звук, потому что для качественных динамиков просто нет места. Именно по этой причине, сидя перед своим новым аппаратом с суперкартинкой, вы чувствуете, что звука практически нет. Но и на домашнем киновечере взрыв может быть таким же, как в кино. В этом поможет удобный и компактный саундбар Harman/Kardon с легендарным качеством звука и дизайном, он поместится рядом с телевизором любого размера, его также легко разместить на стене. Благодаря Bluetooth соединению он придаст совершено новый масштаб вашим домашним YouTube-диско, поскольку вы можете направить музыку в саундбар всего одним нажатием кнопки и беспроводная басовая колонка с точным звуком пробудит эмоции, не боясь плестись по проводам.

Купить подарок здесь.

Nintendo Switch Lite. Игровая консоль, которую иногда можно одолжить детям





Switch Lite – идеальная игровая консоль для тех, кто хочет, чтобы любимые игры были с собой повсюду. Этот прекрасный спутник в путешествии предлагает целые часы развлечений на самом высоком уровне в длинных авиа- или автобусных путешествиях и поможет провести время ожидания в очередях. Известные качественные игры Nintendo и любимые герои, такие как Марио, Линк и покемоны, с этим подарком всегда с собой. Можно быть на 100% уверенным – над пакетом с подарком будут раздаваться крики радости, потому что новый джойстик Nintendo хотел бы получить каждый мужчина, который играл хотя бы раз в жизни. Кто нет, поднимите руку!

Купить подарок здесь.

Комплект для ухода за бородой. Пригодится и хипстеру, и дедушке, и Деду Морозу Обладателю бороды стоит приподнести уходовое масло для смягчения волос и соответствующие аксессуары. Масло для бороды, обогащенное эфирными маслами кедра, шалфея и гвоздики, смягчает кожу лица и бороду, а также придает им приятный аромат. Чтобы было легче ухаживать за собой, в комплект входят маленькие ножницы и расческа, дабы подстричь свою гордость и придать ей форму можно было хоть в путешествии. В специальном выпуске комплекта для ухода за бородой есть также уникальный носовой платок из 100% переработанной серии, изготовленный в Бангладеш в соответствии с требованиями справедливой торговли.

Купить комплект за 29 евро здесь.