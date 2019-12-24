Пять отличных идей, как провести последний день этого года

Скажем честно, что на мероприятиях на открытом воздухе, зачастую, самой большой проблемой является то, как не пропустить любимую песню группы, которая сейчас вступает на сцене, и одновременно сходить за едой и напитками в зону для еды. В обычное, свободное от мероприятий время, Таллиннское певческое поле представляет собой просторную беговую дорожку с разнообразными ландшафтами, которая понравится любителям спорта и будет полезна для здоровья людей любого возраста. При желании можно испытать себя на дорожках, поднимающихся от певческой арки наверх на холм, что между прочим не так-то просто. Нужно всего лишь немного фантазии, для того чтобы придумать, как заставить городской парк служить на благо вашего здоровья. Но в то же время будьте осторожны и внимательны, чтобы тренировка закончилась на хорошей ноте. Вход свободный — встретьте новый год с хорошим самочувствием!

3. Насладитесь видами, будто сошедшими с открыток

Закаты солнца в зимнее время представляют собой великолепное зрелище. Поскольку темнота довольно быстро окрашивает небо в темно-синий цвет, то контрастные закаты в это время года становятся особенно мистическими. Заходящее за Таллиннский залив солнце делает виды за певческой аркой особенно волшебными и будто сошедшими с открыток. И это без фотошопа или других манипуляций с фотографиями. В этом году солнце последний раз зайдет 31 декабря в 15.30. Точно в подходящее время, чтобы, если погода будет хорошей, насладится прекрасным видом заката и до полуночи еще успеть прогуляться по самому большому городскому парку Таллинна.

4. Встретьте Новый год на певческом поле

В самый последний день года, в полночь, небо осветит салют. И если закат солнца дарит посетителям Певческого поля волшебные виды как с открытки, то салют на Новый год можно сравнить с видео-картинкой. Разноцветные ракеты, как из центра Таллинна, так и из Ласнамяэ и Виймси, станут волшебным зрелищем. Прямо в том месте, где бронзовая фигура Густава Эрнесакса охраняет Певческое поле. Поскольку холм находится вдалеке от дорожного движения, то это место подходит и для того, чтобы посмотреть салют с детьми. Почему бы не встретить Новый год не в привычном месте, а где-то совсем в другом?

5. Приходите посмотреть на новую певческую арку