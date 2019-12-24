24.12.2019, 11:52

Пять отличных идей, как провести последний день этого года


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Foto on illustratiivne.
Foto on illustratiivne.Foto: Tiit Blaat

Певческое поле у многих жителей Эстонии ассоциируется с певческими праздниками и летними концертами. Но знаете ли вы, что певческое поле является на самом деле самым большим городским парком Таллинна, который открыт для посетителей почти в любое время вне зависимости от времени года и погоды? Удовольствий от посещения певческого поля хватит для всех, как для детей, так и для взрослых. Руководитель Таллиннского певческого поля Урмо Саареоя поделился пятью идеями, как провести самые последние дни этого года так, чтобы они запомнились.

1. Приходите на прогулку в самый большой городской парк Таллинна

Певческое поле — отличное место для прогулок. Несмотря на то, что оно находится в городской среде, на территории в 23 гектара можно как послушать голоса природы, так и побыть в тишине. Благодаря бесконечно петляющим пешеходным дорожкам, городской парк является отличным местом как для семейных прогулок с детьми, так и для прогулок с домашними животными. С другой стороны, почему бы не погулять в одиночку — прогулка является отличным способом привести в порядок мысли, вспомнить самые яркие моменты прошлого года и помечтать о новых приключениях в наступающем году. В качестве бонуса — восхитительные виды на певческую арку и Таллиннский залив со стороны, с которой вы его еще не видели.

2. Подарите себе здоровье с помощью быстрой ходьбы или бега

Скажем честно, что на мероприятиях на открытом воздухе, зачастую, самой большой проблемой является то, как не пропустить любимую песню группы, которая сейчас вступает на сцене, и одновременно сходить за едой и напитками в зону для еды. В обычное, свободное от мероприятий время, Таллиннское певческое поле представляет собой просторную беговую дорожку с разнообразными ландшафтами, которая понравится любителям спорта и будет полезна для здоровья людей любого возраста. При желании можно испытать себя на дорожках, поднимающихся от певческой арки наверх на холм, что между прочим не так-то просто. Нужно всего лишь немного фантазии, для того чтобы придумать, как заставить городской парк служить на благо вашего здоровья. Но в то же время будьте осторожны и внимательны, чтобы тренировка закончилась на хорошей ноте. Вход свободный — встретьте новый год с хорошим самочувствием!

3. Насладитесь видами, будто сошедшими с открыток

Закаты солнца в зимнее время представляют собой великолепное зрелище. Поскольку темнота довольно быстро окрашивает небо в темно-синий цвет, то контрастные закаты в это время года становятся особенно мистическими. Заходящее за Таллиннский залив солнце делает виды за певческой аркой особенно волшебными и будто сошедшими с открыток. И это без фотошопа или других манипуляций с фотографиями. В этом году солнце последний раз зайдет 31 декабря в 15.30. Точно в подходящее время, чтобы, если погода будет хорошей, насладится прекрасным видом заката и до полуночи еще успеть прогуляться по самому большому городскому парку Таллинна.

4. Встретьте Новый год на певческом поле

В самый последний день года, в полночь, небо осветит салют. И если закат солнца дарит посетителям Певческого поля волшебные виды как с открытки, то салют на Новый год можно сравнить с видео-картинкой. Разноцветные ракеты, как из центра Таллинна, так и из Ласнамяэ и Виймси, станут волшебным зрелищем. Прямо в том месте, где бронзовая фигура Густава Эрнесакса охраняет Певческое поле. Поскольку холм находится вдалеке от дорожного движения, то это место подходит и для того, чтобы посмотреть салют с детьми. Почему бы не встретить Новый год не в привычном месте, а где-то совсем в другом?

5. Приходите посмотреть на новую певческую арку

Если вы не сможете прийти на Певческое поле в последний день года, то в начале нового года стоит все же сюда заглянуть. Отремонтированная певческая арка хоть и сохранила свой первоначальный внешний вид и форму, но историческая конструкция пополнилась одной новой особенной функцией. Какой именно, можно посмотреть в новостной ленте Facebook Певческого поля Tallinna Lauluväljak или прийти уже в начале нового года и увидеть это своими глазами.

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