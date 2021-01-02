Психолог объяснил депрессивные мысли в дни новогодних каникул

По его словам, люди много готовятся ко встрече Нового года, много веселятся и многого ждут. ”А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год — не последний, будут другие”, — цитирует специалиста ТАСС.

Чтобы избежать появления депрессивных мыслей в новогодние каникулы лучше доделать оставшиеся со старого года дела, пообщаться с семьей и обратить внимание на свое здоровье, посоветовал Тхостов.

”Уходящий год, конечно, был тяжелым для всех. Но людям нужно помнить, что когда-нибудь эти испытания закончатся”, — подчеркнул он.

На прошлой неделе кандидат психологических наук, доцент, клинический психолог высшей категории Алексей Мелехин рассказал, как не попасть под влияние ”синдрома предновогодней тревоги”. Он посоветовал сократить список важных дел до пяти, чтобы избежать повышенной раздражительности, тревожных расстройств и срывов.