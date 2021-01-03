Продать, выбросить или передарить: что делать с ненужными подарками?

Мягкие игрушки

Данный тип новогодних сувениров входят в разряд самых распространенных. Мягкую игрушку можно подарить ребенку, юной девушке и даже даме. Только вот искренняя радость от такого презента, скорее всего, возникнет только у малышей. Взрослые, вероятно, сделают вид, что им подарок пришелся по вкусу.

Избавиться от мягких игрушек более чем просто. Плюшевых зверушек и героев полюбившихся мультиков можно отдать детям своих друзей, знакомых и родственников.

Книги

О том, что лучшим подарком является книга — мало кто будет спорить. Опять же при условии, что вам презентовали, действительно, хорошее произведение. В случае, если вы стали обладателем романа или пьесы, которые не относятся к ”вашему” жанру, то лучше отдать его тем, кто с удовольствием прочтет ”от корки до корки”.

Ненужную книгу вряд ли получится продать, к тому же выгодно. Ее можно оставить на остановке общественного транспорта, в поезде метро, на столике в кафе или даже на кушетке в коридоре поликлиники.

Гаджеты

Существует расхожее выражение — не все гаджеты одинаково полезны. Полезное с виду устройство может и не обрадовать своего новоиспеченного ”счастливого” обладателя. В частности, не каждый мужчина оценит еще один видеорегистратор с радар-детектором или смартбритву.

В данном случае самый разумный вариант продать новый гаджет с небольшой скидкой. А чтобы не обидеть автора недешевого подарка, вырученные деньги можно ”просадить” вместе с ним в кафе или ресторанчике.

Одежда

Кому-то заботливая подруга дарит свитер с оленями, а кому-то футболку с изображением лидера группировки ”Ленинград” Сергея Шнурова. Мужчина, намеревающийся сделать счастливой даму сердца, может преподнести ей блузку или пижаму.

Как правило, все нужные вещи люди приобретают себе сами. По себе, как автор материала знаю, что только в этом случае предмет гардероба будет использоваться на 100%. В случае с ”шмоточными” подарками, человеку запросто может не понравиться цвет, фасон и другие характеристики.

Смело заходите на портал бесплатных объявлений, фотографируйте вещь, указывайте параметры и продавайте. Не забудьте о главном — этикетки и ”лейблы” должны быть на месте.