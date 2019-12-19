Президент Керсти Кальюлайд выступит с новогодней речью 31 декабря на площади Вабадузе

Как и в прошлые годы, в этом году особое внимание на новогоднем празднике будет уделено безопасности. Площадь Вабадузе и прилегающие к ней улицы будут закрыты с помощью заграждений, следить за порядком помогут как полиция, так и охранники. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой.

В новогодний вечер на площади Вабадузе пройдет традиционный праздничный концерт с любимыми исполнителями. В этом году выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар со своими группами. Концерт начнется в 22.00 и продлится до полночи. Незадолго до наступления Нового года со сцены с обращением выступит президент Эстонии Керсти Кальюлайд. За обращением последует совместное исполнение гимна. Ровно в полночь над площадью Вабадузе можно будет увидеть традиционный салют.

Управа Кесклинна призывает всех добираться на праздник на общественном транспорте, который в новогоднюю ночь будет ходить по специальному графику и дольше, чем обычно.