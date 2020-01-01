Президент Кальюлайд в новогоднем обращении: разные интересы, разное отношение к настоящему и будущему — это всегда ценность

Публикуем перевод обращения президента Кальюлайд в полном объеме:

"Дорогой народ Эстонии!

Прошедший год, в числе прочего, стал годом, когда яйцо учило курицу. И здесь, в Эстонии.

Во все времена считалось плохим тоном, когда яйцо считало себя умнее курицы. Но ничего не поделаешь — к концу года яйца с помощью признанного на международном уровне фактора, название которого указывает на известную наклонившуюся башню, подтвердили, что они умны и постоянно становятся еще умнее. Они почти самые умные в мире, и вовсе не в переносном смысле.

Это наша молодежь, которая родилась в 21-м веке в Эстонии и выросла в международной среде, потому что каждый современный ребенок глобализуется в тот момент, когда приобретает свой первый интернет-опыт и общается со сверстниками по всему миру — такая молодежь заслуживает уважения, она умна, смела и энергична.

Наши молодые люди умеют быть гражданами мира, которые в то же время способны быть и уверенными в себе эстонцами. Они умеют находиться на международном уровне и, в то же время, всей душой погружаться в родные певческие праздники.

Но, наверное, постоянно ускоряющийся ход времени привел к тому, что только молодежь, которой свойственно умение — и смелость — верить в будущее, ждать от него чего-то и не бояться, чувствует себя в таком темпе уверенно.

Стоит признаться, что ни я сама, ни представители моего поколения настолько оптимистично не настроены. И это, наверное, необходимо для соблюдения баланса в обществе. В диалоге консервативности и бурного движения вперед может родиться лучшее будущее, в котором есть место для всех.