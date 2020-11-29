Предложат чай и угощение! В Кесклинне подготовили программу мероприятий по зажжению рождественских огней

“Начиная с первого Адвента рождественские огни будут зажжены в различных микрорайонах Кесклинна. Ждем на зажжении огней местных жителей и особенно детей, так как у них будет очень важная роль”, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Зажжение рождественских огней пройдет в восьми местах. Всем пришедшим предложат горячий чай и небольшое угощение. Детей будет ждать гномик, который сыграет с ними в различные игры.
Просим всех надеть на мероприятие маски. Если вы заболели, то пожалуйста откажитесь от посещения мероприятия.
Программа мероприятий:
29.11 в 17.30 Ластекоду 32 (двор домов Ластекоду 24 и 26)
29.11 в 19.00 парк Вайкне
30.11 в 17.30 парк Лембиту
30.11 в 19.00 около здания станции Таллинн-Вяйке
01.12 в 18.00 парк Фальги
03.12 в 17.30 на пересечении улиц Койду и Планеэди
06.12 в 17.30 на углу улиц Вана-Кельдримяэ - Выльви
06.12 в 19.00 на углу улиц Асула и Ялгпалли
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