Праздник по всей Эстонии: чем в этом году удивят рождественские ярмарки?

29.11.20 — 10.01.21 — Рождественский рынок на Ратушной площади Таллинна, где можно купить напитки и еду, выбрать подарки в местных дизайнерских магазинах, встретиться с голограммой Санта-Клауса и заглянуть в музеи.

29.11.20 — 11.01.21 — Рождественский Тарту — Народные гуляния в Тарту начинаются с конца ноября. В центре города вырастает лес с качелями, где можно покачаться, съесть горячий блин и выпить глинтвейн.

12.12.20, 10:00 — 16:00 — Тартуский рождественский базар, который проходит на улице Кюйни, и на котором ожидается участие более 200 торговцев. Посетители смогут приобрести изготовленные в Эстонии изделия ручной работы, мясные и рыбные копченые изделия, кровяные колбаски, квашеную капусту, выпечку, мед, сладости, горячие напитки, пирожки и многое другое.

04.12, 06.12.20 — Рождественская ярмарка в Ярмарочном центре Tartu Näitused, которая превратилась в крупнейшую в Эстонии рождественскую распродажу. Она состоится в 21-й раз.

19.12.20,10.00 — 15.00 — Нарвская зимняя ярмарка, которая состоится в стенах Ида-Вирумааского центра профессионального образования в Нарве, по адресу Кренгольми 45.

19.12 — 20.12.2020, 12:00 — 19:00 — Рождественская ярмарка города Пярну на пярнуской Площади независимости. Также там откроется и ”рождественская деревня”.

15.12.20 — "Рождественская страна" и рождественский рынок в Ванамыйза

5.12.20 — Рождественский рынок в замке Алатскиви

9.12 — 20.12.20 — Ярмарка рукоделия в Вильянди