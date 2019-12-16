Пожилые жители столичного Кесклинна получили бесплатные елки

”Мы очень рады, что сотрудничество с клубом Lions продолжается и посетители социального центра и в этом году получили домой бесплатные рождественские ели. Управа района Кесклинн оплатила транспорт елей, клуб Lions использует полученные деньги на благотворительность”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Президент клуба Lions Старого города Рутт Каазик отметила, что полученные деньги будут потрачены на благотворительный проект ”Стипендия Матти Клаара”. ”Мы выдаем эту стипендию с 2007 года, чтобы обратить внимание на достижения детей с особыми потребностями. Стипендия в размере 1000 евро выдается молодым людям с особыми потребностями, которые за прошедший год достигли чего-то выдающегося в работе, учебе, спорте, музыке или другой сфере”, — сказала Каазик.

Кроме этого, клуб Lions поддерживает благотворительный проект ”Глаза — это окно сердца”, в рамках которого ученики начальных классов могут проверить свое зрение. В рамках этого проекта поддержку получает и Таллиннское общество слепых.

Клуб Lions сегодня кроме елок также раздавал имбирное печенье и желал всем счастливого Рождества.