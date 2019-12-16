Пожилые жители столичного Кесклинна получили бесплатные елки
Клуб Lions Старого города подарил клиентам Кесклиннаского социального центра 60 рождественских елей.
Клуб Lions Старого города подарил клиентам Кесклиннаского социального центра 60 рождественских елей.
”Мы очень рады, что сотрудничество с клубом Lions продолжается и посетители социального центра и в этом году получили домой бесплатные рождественские ели. Управа района Кесклинн оплатила транспорт елей, клуб Lions использует полученные деньги на благотворительность”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Президент клуба Lions Старого города Рутт Каазик отметила, что полученные деньги будут потрачены на благотворительный проект ”Стипендия Матти Клаара”. ”Мы выдаем эту стипендию с 2007 года, чтобы обратить внимание на достижения детей с особыми потребностями. Стипендия в размере 1000 евро выдается молодым людям с особыми потребностями, которые за прошедший год достигли чего-то выдающегося в работе, учебе, спорте, музыке или другой сфере”, — сказала Каазик.
Кроме этого, клуб Lions поддерживает благотворительный проект ”Глаза — это окно сердца”, в рамках которого ученики начальных классов могут проверить свое зрение. В рамках этого проекта поддержку получает и Таллиннское общество слепых.
Клуб Lions сегодня кроме елок также раздавал имбирное печенье и желал всем счастливого Рождества.
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