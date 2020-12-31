31.12.2020, 16:11
По Нарве начал курсировать новогодний ретроавтобус
В канун Нового года, 31 декабря c 16.00 до 19.00, по городу начал курсировать необычный транспорт.
В канун Нового года, 31 декабря c 16.00 до 19.00, по городу начал курсировать необычный транспорт.
Весёлый новогодний ретроавтобус, украшенный елочными ветками и гирляндами, курсирует в сопровождении Деда Мороза и его друзей, поздравляя нарвитян с приближающимся Новым годом и даря волшебное праздничное настроение, пишет narva.ee.
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