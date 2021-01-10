Песня ”Пять минут” оказалась прибыльнее зарубежных хитов к Новому году
Замгендиректора, руководитель Управления распределения вознаграждения Российского авторского общества Алексей Филиппов рассказал, что песня ”Пять минут” из советского фильма ”Карнавальная ночь” прибыльнее зарубежных новогодних синглов. Об этом сообщает gazeta.ru с ссылкой нв РИА ”Новости”.
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