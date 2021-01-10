Песня ”Пять минут” оказалась прибыльнее зарубежных хитов к Новому году

Так, публичное исполнение отечественного хита стоит в 1,5 раза дороже, чем сборы от песни британского дуэта Wham! Last Christmas и композиции шведской группы ABBA Happy New Year. При этом Филиппов отказался называть точную сумму от авторских сборов, поскольку каждый правообладатель отслеживает эти данные в личном кабинете на сайте РАО.

Музыку к песне ”Пять минут” написал композитор Анатолс Лиепиньш, а текст сочинил Владимир Лившиц.

Кроме того, замдиректор РАО добавил, что высокие сборы также имеет песня ”Новогодняя” группы ”Дискотека Авария”, автором слов которой является Алексей Рыжов.