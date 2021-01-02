Песня Last Christmas заняла первое место в чарте спустя 36 лет
Спустя 36 лет после официального выхода хит ”Last Christmas” дуэта Wham! Джорджа Майкла и Эндрю Риджли наконец занял первое место в британском чарте, пишет news.mail.ru.
Спустя 36 лет после официального выхода хит ”Last Christmas” дуэта Wham! Джорджа Майкла и Эндрю Риджли наконец занял первое место в британском чарте, пишет news.mail.ru.
Песня набрала 9,2 млн прослушиваний за последнюю неделю и поднялась на первое место в четвертую годовщину смерти Джорджа Майкла. Она обогнала трек Tony Christie ”Is This The Way To Amarillo”, которому понадобилось больше 33 лет, чтобы стать самой популярной песней в стране.
”Я очень рад, несколько удивлен и глубоко счастлив, что легендарная рождественская классика WHAM! ”Last Christmas” наконец-то удостоилась звания № 1. Это достойная дань уважения гению сочинителя песен Джорджа, чем он был бы безмерно горд. Я в полном восторге”, — отреагировал на новость Риджли.
Ранее ”Last Christmas” был самым продаваемым синглом в Великобритании, который так и не достиг первого места в чарте. С момента выхода он собрал 1,9 миллиона чистых продаж.
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