Новый год — новые возможности: попробуйте то, в чем вы себе долго отказывали

Измените график

В прошлом году вы устали от работы и от привычного для вас графика. Поэтому в новом году нужно привить себе новые привычки. Начните с графика. Просыпайтесь на 30 минут раньше, чтобы успеть уделить время для себя.

Освойте медитацию или утренние асаны, которые помогут сделать утро бодрее.

Читайте!

Возьмите в руки любимую книгу или ту, которую вы давно откладывали, и уделите 2 или 3 часа, чтобы просто в тишине и покое почитать.

Танцы

Вы любите танцевать, но никогда не решались на то, чтобы записаться на первый урок? Тогда попробуйте видеоуроки, которые можно найти на просторах интернета.

Уделите 45 минут, чтобы заняться любимым делом.

Музыкальный инструмент

Вы мечтали играть на гитаре, фортепиано или вообще на барабане? Тогда почему вы ждете?! Из-за пандемии у нас появилась возможность учиться онлайн.

Если же не можете определиться, на каком инструменте начать играть, попробуйте с "малого". Например, укулеле или калимба прекрасно подойдут для того, чтобы понять не исчезает ли в вас желание продолжать учиться.

В период нестрогого карантина можно найти индивидуальные занятия или школу, где есть группы с небольшим количеством людей. Главное во время занятий соблюдать все правила безопасности.

Английский, китайский или немецкий?

Изучение любого нового языка — это длительное занятие, поэтому начинать нужно сейчас и уже! Многие школы по изучению различных языков работают как онлайн, так и в классе. Соответственно, график можно выбрать такой, чтобы совмещать и учебу, и работу.

Что-то новое

Каждую неделю учите по несколько стихов, чтобы тренировать свою память.

Фото ежедневно

Делайте одно характерное фото каждый день! Воспоминания быстро стираются, а благодаря фото о них можно вспомнить позже. Для этого создайте отдельную папку на компьютере, а каждую фотографию подписывайте особым образом.

Здоровье

Для того, чтобы у вас была энергия на все идеи и для чего-то нового, у вас должно быть крепкое здоровье. Уделите внимание своему питанию и внешнему виду. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить имеете ли вы проблемы.