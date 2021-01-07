Новогодний флешмоб: 500 человек в Великобритании спели синхронно по видеосвязи

Фолк-группа The Longest Johns планировала, что к их акции присоединится не больше 100 человек. ”Но когда было подано почти 500 заявок, нам пришлось пересмотреть свои планы!” — прокомментировали ролик участники группы.

Хористы поют песню британских моряков Leave Her Johnny, которая начинается со слов: ”О, времена были тяжелые и зарплаты низкие. Оставь ее, Джонни, оставь ее! Думаю, нам пора идти. Нам пора ее бросить!”.

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