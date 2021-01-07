07.01.2021, 12:01
Новогодний флешмоб: 500 человек в Великобритании спели синхронно по видеосвязи
В Великобритании 500 человек спели одновременно народную песню по видеосвязи, посвятив необычный флешмоб Новому году и надеждам на то, что все плохое осталось позади. Об этом пишет news.mail.ru.
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