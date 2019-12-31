Новогодние и рождественские подарки: чем жители Эстонии удивили в этом году торговцев?

Несколько удивляет, что в декабре этого года на 26% выросли продажи комнатных растений, причем локомотивом продаж стали елки в горшках — люди все бережнее относятся к окружающей среде и предпочитают после праздников пересаживать деревья в сад или в лес.

Отсутствие снега компенсируют гирляндами и украшениями. Рождественские украшения в декабре покупал каждый пятый посетитель магазинов, а в целом по сравнению с прошлым годом их продажи выросли на четверть.

Донатас Залобайтис, исполнительный директор управляющей магазинами K-rauta компании Kesko Senukai Eesti, сказал, что в этом году крупнейшие рождественские покупки люди делали в предпраздничные выходные — 21 и 22 декабря.

”В качестве подарков в наших магазинах покупали, преимущественно, бытовую и кухонную технику. Кроме того, почти вдвое увеличились продажи аккумуляторных инструментов. По сравнению с прошлыми годами было продано в разы больше дымовых датчиков и датчиков угарного газа. Это показывает, что люди заботятся о близких и делают им все более практичные подарки, — отметил Залобайтис. — Также жители Эстонии очень любят банные процедуры — ни в Латвии, ни в Литве не делают столько связанных с сауной рождественских подарков”.

Говоря о сократившихся в декабре продажах, важно отметить теплую и бесснежную погоду. Продажи принадлежностей для уборки снега составили лишь 50% от прошлогоднего уровня. Также заметно меньше покупали тепловентиляторов и радиаторов, использующихся в качестве дополнительных источников отопления.