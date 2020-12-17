Не дойдет! Перед праздниками люди пытаются отправить через посылочный автомат шампанское и фейерверки

Руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд пояснил, что что каждый год находится много желающих отправить друзьям или родственникам фейерверк, но следует помнить, что через посылочный автомат этого делать нельзя. ”Транспортировка взрывоопасных фейерверков исключена — это опасный груз”, — отметил Кивимурд.

При обнаружении опасных предметов посылки не доставляют. ”Такие посылки люди пытаются отправлять не только перед новым годом, и в районе Иванова дня”, — добавил Кивимурд.

”Из-за ситуации с коронавирусом многие хотят порадовать своих близких, особенно если они не встречаются лично. Отправлять рождественские подарки в посылочный автомат — отличная идея, но нужно помнить, что предметы не должны представлять опасности, а посылка должна быть правильно упакована”, — сказал руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti.

Стеклянные бутылки нельзя отправлять посылочным автоматом, но можно курьером. При отправке один лишь подарочный пакет в качестве упаковки не подходит, поскольку речь идет о хрупких вещах. Такие предметы следует упаковывать с использованием амортизирующих материалов, а на упаковку необходимо добавить дополнительную наклейку, обозначающую хрупкий предмет.

К опасным товарам относятся взрывчатые вещества, фейерверки, химикаты, кислотные, коррозионные и раздражающие вещества, оружие, огнестрельное оружие, опасные отходы, медицинские отходы, а также иглы и шприцы для подкожных инъекций.