Названы звезды новогоднего концерта на столичной площади Вабадузе
31 декабря на площади Вабадузе в Таллинне с новогодним концертом выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар.
31 декабря на площади Вабадузе в Таллинне с новогодним концертом выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар.
На новогоднем празднике на площади Вабадузе выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар
”В новогодний вечер на площади Вабадузе пройдет традиционный праздничный концерт с любимыми исполнителями. В этом году выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар со своими группами. Концерт начнется в 22.00 и продлится до полуночи”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Как и в прошлые годы, в этом году особое внимание на новогоднем празднике будет уделено безопасности. Площадь Вабадузе и прилегающие к ней улицы будут закрыты с помощью заграждений, следить за порядком будут как полиция, так и охранники. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой.
”Новогодний праздник должен быть мероприятием, на котором есть место всем — и пожилым людям, и молодежи, и родителям с детьми. Это означает не только разнообразную программу, но и безопасность и необходимость считаться друг с другом. Также призываем всех добираться на праздник на общественном транспорте, который в новогоднюю ночь будет ходить по специальному графику и дольше, чем обычно”, — добавил Свет.
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