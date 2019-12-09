Названы звезды новогоднего концерта на столичной площади Вабадузе

На новогоднем празднике на площади Вабадузе выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар

”В новогодний вечер на площади Вабадузе пройдет традиционный праздничный концерт с любимыми исполнителями. В этом году выступят Лийс Лемсалу и Танель Падар со своими группами. Концерт начнется в 22.00 и продлится до полуночи”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Как и в прошлые годы, в этом году особое внимание на новогоднем празднике будет уделено безопасности. Площадь Вабадузе и прилегающие к ней улицы будут закрыты с помощью заграждений, следить за порядком будут как полиция, так и охранники. На праздник нельзя будет попасть со своими напитками и пиротехникой.

”Новогодний праздник должен быть мероприятием, на котором есть место всем — и пожилым людям, и молодежи, и родителям с детьми. Это означает не только разнообразную программу, но и безопасность и необходимость считаться друг с другом. Также призываем всех добираться на праздник на общественном транспорте, который в новогоднюю ночь будет ходить по специальному графику и дольше, чем обычно”, — добавил Свет.