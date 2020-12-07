Натуральная или искусственная елка? Мнение Марии Юферевой-Скуратовски

"Начался последний месяц этого трудного во всех смыслах года, который скоро завершится. Приближающиеся рождественские и новогодние праздники несколько улучшают настроение и дарят надежду, что следующий год будет удачнее уходящего.

Пожалуй, самый лучший способ создать рождественское и предновогоднее настроение — поставить дома елку. Кстати, я заметила, что в последние годы католического Рождества стало для нашей семьи более значимым, чем празднование Нового года. А там на подходе и православное Рождество. А в нынешней ситуации спокойный семейный праздник остается единственной возможностью. Торжества в больших компаниях придется отложить до лучших времен.

Несмотря на то, что мне для души ближе натуральная лесная красавица с ее запахом хвои, в этом году мы поставим небольшую искусственную елочку на возвышении из соображений безопасности. Когда в доме маленький ребенок, такие украшения жилища лучше держать подальше от него.

Я заметила, что в этом вопросе люди традиционно делятся на два непримиримых лагеря. Кто-то считает, что покупка искусственной елки бережет природу, а по красоте она превосходит натуральную. А другие убеждены, что натуральная ель вне конкуренции. Справедливости ради стоит отметить, что елки на продажу выращивают в специальных питомниках. А кто-то любит сам срубить елочку в лесу, хорошо, что государство предоставляет такую возможность на законных основаниях".

Натуральная ель или искусственная ёлка? Начался последний месяц этого трудного во всех смыслах года, который скоро... Опубликовано Maria Jufereva-Skuratovski Пятница, 4 декабря 2020 г.

Как Мария и сказала, мнения подписчиков в комментариях разделилось: первая половина была только за искусственную елку, вторая — за натуральную. А кто-то поделился, что вообще не хочет себе домой ни живую, ни искусственную елку.







