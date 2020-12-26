На удаленке: 5 способов оригинально поздравить близких в период COVID-19

Поздравление под окном

Если вы живете недалеко, можно устроить ”парад под окнами”. Взять с собой бенгальские огни, самодельные плакаты и какао в термосе, а затем позвонить по телефону тем, кого пришли поздравить, и попросить выглянуть в окно. Получится гораздо душевнее, чем просто звонок.

Открытка в конверте

Картонная, с зайчиками и белочками, как в прежние времена. Можно вложить еще и письмо от руки, на бумаге в клетку. У пожилых родственников это вызовет ностальгию, у более юных — интерес. Только убедитесь, что адресат хотя бы иногда заглядывает в почтовый ящик.

Подарок с курьером

В отличие от письма, для получения посылки нужно пойти на почту и отстоять в очереди. Именно это останавливает многих от передачи подарков.

Но есть способ проще — заказать что-то в интернет-магазине, оплатить доставку и указать адрес того, кого хотите поздравить. Важно выбирать проверенные магазины, чтобы не испортить эффект сломанной вещью или грязной упаковкой. Тем более что вернуть вещь будет сложнее — придется для начала как-то забрать ее.

Можно заказать не только вещи, но цветы или любимую еду — например, суши, пиццу или сладкий пирог за день-другой до Нового года, чтобы ”вместе” попить чай по видеосвязи.

Запись концерта

Во время видеозвонка дети часто теряются, не хотят разговаривать или забывают слова поздравления. Но можно заранее попросить их устроить концерт для бабушки и дедушки.

Нарядить участников, попросить спеть песни, прочитать стихи, станцевать и снять это на видео, а потом отправить его всем близким или выложить в социальную сеть ”для своих”.

Приглашение Деда Мороза

Такой визит-поздравление порадует как семьи с детьми, так и взрослых и пожилых людей. Пообщаться с волшебником будет рад каждый. Закажите своим близким услугу удаленной связи с Дедом Морозом и присоединяйтесь к поздравлению по видеоконференции сами.

Если заранее предупредить аниматоров о том, что любят адресаты и какие пожелания будут рады услышать, сюрприз будет еще интереснее.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!