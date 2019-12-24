На старт, внимание, марш: как выполнить новогодние обещания?

По словам персонального тренера Янара Сяэска, начать можно с тех же 30 минут в день и не важно, будет ли это прогулка, занятия йогой или пилатесом, бассейн или тренажерный зал. ”В тренировках самая важная вещь — умеренность, потому что организму нужно время, чтобы привыкнуть”, — подчеркивает тренер. Во-первых, существует опасность перенапряжения, а во-вторых, слишком резкая нагрузка часто становится причиной, по которой человек отказывается от спорта полностью. ”Цели должны быть достижимы и краткосрочны, тогда риск того, что инициатива пропадет уже к концу января, значительно меньше, — советует Янар Сяэск. — На первой неделе прогулка может длиться, например, 30 минут, на второй уже 45 минут, на третьей — час и т. д.” Ну а тем, кто планирует посещать спортзал, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с персональным тренером, который посоветует упражнения, исходя из состояния здоровья в данный момент.
Сбалансированное питание, а не краткосрочная диета
Похудание — одно из самых популярных новогодних решений. За 3 недели скинуть 8 кг, а за 2 месяца — 15! Кто не мечтает о таком результате? Суповая диета, гречневая диета, грейпфрутовая диета, безуглеводная диета… список может быть очень длинным. Но все эти диеты характеризует одно — потерянные килограммы возвращаются чуть ли не в удвоенном размере. Так что отставьте быстрые диеты и да здравствует здоровое питание!
Правило номер один: не ешьте больше, чем нужно вашему организму. Чтобы похудеть, нужно тратить больше энергии, чем организм получает с едой. Золотое правило гласит, что чем старше человек и чем меньше он двигается, тем меньше калорий ему нужно. Диетолог Кюлли Холстинг призывает обратить внимание на то, что если вы ограничиваете калории, необходимо позаботиться о том, чтобы не возникло недостатка в необходимых питательных веществах, витаминах и минералах. ”Потребляя менее 1500 калорий в день, мы не имеем доступа ко всем необходимым витаминам и минералам. В этом случае лучше увеличить подвижность и сбалансировать питание”, — советует Холстинг. Долгосрочные результаты могут быть достигнуты только при соблюдении принципов сбалансированного питания. Здоровая диета должна включать:
• свежие фрукты и овощи (желательно с низким содержанием сахара) и ягоды;
• зерновые (предпочтительно цельнозерновые продукты);
• белки (предпочтительно мясо курицы и индейки, рыбу, бобовые, яйца и т.д.), хорошая альтернатива мясу — это бобовые, тофу и т.д.
• молочные продукты с низким содержанием жира (но не обезжиренные, поскольку если продукт обезжирен, то жирорастворимые витамины не всасываются), предпочтительно варианты без вкусовых добавок и сахара, это касается и растительного молока: миндального, соевого, кокосового и тд.
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