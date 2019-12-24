24.12.2019, 08:52

На старт, внимание, марш: как выполнить новогодние обещания?


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Treening Viimsi Myfitness spordiklubis
Treening Viimsi Myfitness spordiklubisFoto: Ilmar Saabas

В последние дни уходящего года самое время подумать о том, что хочется изменить в новом году. Какие обещания являются лидерами в списке обещаний и какие три из них определенно стоит выполнить?

Новогодние обещания давались веками. Как правило, они связаны с личным развитием и счастьем, но чаще всего со здоровым образом жизни. Американский лидер общественного мнения и автор бестселлеров Питер Экономи отмечает, что хотя, согласно опросам, 60% из нас дают обещания в начале нового года, только 8% воплощают их в жизнь. Опрос более 2000 человек в США показал, что чаще всего люди обещают себе: сесть на диету и изменить питание (71%), чаще заниматься спортом (65%), похудеть (54%), бросить курить (21%) и выучить что-то новое (26%). Женские обещания чаще всего касаются здоровья и общего благополучия, мужские же — нового места работы и трезвости.

Сдержать обещание будет проще, если вы найдете время подумать и записать, почему вы хотите что-то изменить? Каким должен быть этот ”Новый Я”? Моральная и, конечно, физическая подготовка — уже половина успеха!

Хотим поделиться с вами рекомендации экспертов, которые помогут выполнить ваши новогодние обещания, связанные со здоровьем.

Выясните состояние своего здоровья

Заняться своим здоровьем — очень распространенное новогоднее обещание. Здоровье — однозначно не то, о чем стоит думать лишь когда вы уже состарились, а то, чем нужно заниматься постоянно. Начать никогда не поздно, но разумно начать следить за своим здоровьем уже смолоду. И для начала стоит определить, какова ваша стартовая позиция!

По словам доктора Аннели Рааве-Сепп, врача крупнейшей медицинской лаборатории в Эстонии SYNLAB, один раз в год стоит делать анализ крови для определения общих показателей здоровья. Это необходимо как для профилактики серьезных заболеваний, так и для регулярной оценки состояния собственного здоровья. Полезно пройти проверку здоровья и перед тем, как вы надумали менять свой рацион и уровень физической активности. ”Пакет риска для здоровья SYNLAB содержит ключевые показатели и дает хорошее представление о текущем состоянии организма”, — отмечает доктор Рааве-Сепп. Это дает нам представление о том, насколько сильна наша иммунная система и насколько высок риск развития проблем со здоровьем (анемия, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гипотиреоз и тд), в порядке ли почки и печень, что творится с уровнем холестерина, железа и витаминов. Через год приятно будет увидеть, как изменились результаты.

Помимо тех, кто хочет посвятить Новый год здоровому образу жизни и спорту, есть и те, кто хочет поставить крест на алкоголе или забеременеть. Людям, планирующим ребенка, доктор Рааве-Сепп рекомендует пройти тесты для женщин или мужчин, которые хотят ребенка. Тем, кто собирается отказаться от алкоголя, доктор советует взять пакет ”Для печени” или пакет ”Влияние алкоголя”, чтобы оценить, как употребление алкоголя успело повлиять на вашу печень.

Для расшифровки результатов врач лаборатории SYNLAB советует обратиться к специалисту лаборатории, поскольку поиск информации в интернете или интерпретация результатов друзьями, далекими от медицины, может нанести скорее вред, чем пользу. ”Пакет ”Риски для здоровья” часто покупают в подарок как родители детям, так и дети родителям”, — отметила доктор Аннели Рааве-Сепп.

Руки в ноги и вперед!

Доказано, что движение в течение 30 минут в день повышает самооценку, уменьшает стресс и риск депрессии, улучшает память и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные тренировки приносят огромную пользу! Помимо вышеперечисленного они оказывают положительное влияние на пищеварение и психическое здоровье, а также помогают терять вес и держать его под контролем. Основными причинами избыточного веса и ожирения являются отсутствие физических упражнений и малоподвижный образ жизни. Так что встаем и действуем!

По словам персонального тренера Янара Сяэска, начать можно с тех же 30 минут в день и не важно, будет ли это прогулка, занятия йогой или пилатесом, бассейн или тренажерный зал. ”В тренировках самая важная вещь — умеренность, потому что организму нужно время, чтобы привыкнуть”, — подчеркивает тренер. Во-первых, существует опасность перенапряжения, а во-вторых, слишком резкая нагрузка часто становится причиной, по которой человек отказывается от спорта полностью. ”Цели должны быть достижимы и краткосрочны, тогда риск того, что инициатива пропадет уже к концу января, значительно меньше, — советует Янар Сяэск. — На первой неделе прогулка может длиться, например, 30 минут, на второй уже 45 минут, на третьей — час и т. д.” Ну а тем, кто планирует посещать спортзал, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с персональным тренером, который посоветует упражнения, исходя из состояния здоровья в данный момент.

Сбалансированное питание, а не краткосрочная диета

Похудание — одно из самых популярных новогодних решений. За 3 недели скинуть 8 кг, а за 2 месяца — 15! Кто не мечтает о таком результате? Суповая диета, гречневая диета, грейпфрутовая диета, безуглеводная диета… список может быть очень длинным. Но все эти диеты характеризует одно — потерянные килограммы возвращаются чуть ли не в удвоенном размере. Так что отставьте быстрые диеты и да здравствует здоровое питание!

Правило номер один: не ешьте больше, чем нужно вашему организму. Чтобы похудеть, нужно тратить больше энергии, чем организм получает с едой. Золотое правило гласит, что чем старше человек и чем меньше он двигается, тем меньше калорий ему нужно. Диетолог Кюлли Холстинг призывает обратить внимание на то, что если вы ограничиваете калории, необходимо позаботиться о том, чтобы не возникло недостатка в необходимых питательных веществах, витаминах и минералах. ”Потребляя менее 1500 калорий в день, мы не имеем доступа ко всем необходимым витаминам и минералам. В этом случае лучше увеличить подвижность и сбалансировать питание”, — советует Холстинг. Долгосрочные результаты могут быть достигнуты только при соблюдении принципов сбалансированного питания. Здоровая диета должна включать:

• свежие фрукты и овощи (желательно с низким содержанием сахара) и ягоды;

• зерновые (предпочтительно цельнозерновые продукты);

• белки (предпочтительно мясо курицы и индейки, рыбу, бобовые, яйца и т.д.), хорошая альтернатива мясу — это бобовые, тофу и т.д.

• молочные продукты с низким содержанием жира (но не обезжиренные, поскольку если продукт обезжирен, то жирорастворимые витамины не всасываются), предпочтительно варианты без вкусовых добавок и сахара, это касается и растительного молока: миндального, соевого, кокосового и тд.

• полезные жиры, такие как оливковое масло, кокосовое масло или масло авокадо, орехи, семечки, авокадо и т.д.

Человек, следящий за питанием, должен выкинуть из своего меню все виды обработанных продуктов и ”пустые калории”, которые не содержат полезных питательных веществ, но содержат много калорий. Например, выпечку, пирожные, печенье, все сладкие безалкогольные и спортивные напитки, алкоголь, сыр, мороженое, пиццу и тд. Кюлли Холстинг добавляет, что те, кто не худеет, могут позволить себе слабинку на праздничном мероприятии, но в ежедневном меню таких продуктов должно быть все же как можно меньше. Для упорядочивания питания диетолог рекомендует также:

• Стараться включать в свое меню больше растительной и меньше животной пищи, устраивая в течение недели разгрузочные вегетарианские дни.

• Не забывать ежедневно есть свежие овощи и ягоды (можно и замороженные).

• Стараться питаться регулярно, не пропускать прием пищи и не заменять его кофе на бегу.

• Есть медленно и тщательно пережевывать пищу. Не запивать еду, тогда время пережевывания пищи увеличится, чувство насыщения придет быстрее, а вкусовые характеристики покажутся лучше.

• Не пользоваться во время еды телефоном, компьютером и не смотреть телевизор — концентрация на еде позволит испытать больше удовольствия и есть умереннее.

• Изменения в жизни часто являются источником стресса, для избавления от которого лучше больше двигаться, а не есть.

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