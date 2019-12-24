На старт, внимание, марш: как выполнить новогодние обещания?

Новогодние обещания давались веками. Как правило, они связаны с личным развитием и счастьем, но чаще всего со здоровым образом жизни. Американский лидер общественного мнения и автор бестселлеров Питер Экономи отмечает, что хотя, согласно опросам, 60% из нас дают обещания в начале нового года, только 8% воплощают их в жизнь. Опрос более 2000 человек в США показал, что чаще всего люди обещают себе: сесть на диету и изменить питание (71%), чаще заниматься спортом (65%), похудеть (54%), бросить курить (21%) и выучить что-то новое (26%). Женские обещания чаще всего касаются здоровья и общего благополучия, мужские же — нового места работы и трезвости.

Сдержать обещание будет проще, если вы найдете время подумать и записать, почему вы хотите что-то изменить? Каким должен быть этот ”Новый Я”? Моральная и, конечно, физическая подготовка — уже половина успеха!

Хотим поделиться с вами рекомендации экспертов, которые помогут выполнить ваши новогодние обещания, связанные со здоровьем.

Выясните состояние своего здоровья

Заняться своим здоровьем — очень распространенное новогоднее обещание. Здоровье — однозначно не то, о чем стоит думать лишь когда вы уже состарились, а то, чем нужно заниматься постоянно. Начать никогда не поздно, но разумно начать следить за своим здоровьем уже смолоду. И для начала стоит определить, какова ваша стартовая позиция!