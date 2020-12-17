Многие малообеспеченные семьи Таллинна получат новогодние елки бесплатно

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, конец года — всегда самое темное, но в то же время и дарящее надежду время и, учитывая нынешнюю ситуацию, эти чувства проявляются в уходящем году еще сильнее. ”Каждый из нас скучает по праздничному веселью, радости, безопасности и миру. Раздачей новогодних елей мы хотим поделиться рождественской радостью и с теми нашими согражданами, у которых отсутствует иная возможность обзавестись деревом. Из-за распространения вируса праздники в этом году лучше проводить дома и в узком кругу, поэтому данный благотворительный проект так важен и именно ель является одним из центральных символов рождества. Спокойных вам праздников!” пожелал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

”Мы очень благодарны управе Кристийне за помощь, благодаря которой испытывающим нужду семьям будет подарена частичка рождества, а также один упорный молодой человек с ограниченными возможностями получит стипендию для продолжения учебы или своего развития. Надеемся на продолжение сотрудничества”, — сказала президент клуба Lions Klubi Tallinn-Vanalinn MTÜ Меэлике Реймер.

Список получателей новогодних елок был составлен отделом социального обеспечения управы Кристийне.

Благотворительный клуб Lions Klubi Tallinn-Vanalinn MTÜ ежегодно вручает молодым людям с ограниченными возможностями стипендию за выдающуюся деятельность. Стипендия носит имя Матти Клаара и направлена поддержание возможностей учебы или иного развития, её размер в 2021 году составит 1200 евро.

Назначением стипендии клуб привлекает внимание к выдающимся поступкам и потребностям людей с инвалидностью. Ходатайствовать о получении стипендии может любой молодой человек с ограниченными возможностями в возрасте до 30 лет. Основанием служит выдающееся достижение в любой сфере личного развития, будь то спорт, музыка, учеба, работа, наука и т.д.

Стипендиатами становились: в 2019 году музыкант с нарушением зрения Мерлин Яэски, в 2020 году — слабовидящая студентка факультета дизайна Кейти Васке, обе они направили стипендию на покрытие связанных с учебой расходов.