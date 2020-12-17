17.12.2020, 21:52

Многие малообеспеченные семьи Таллинна получат новогодние елки бесплатно


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Многие малообеспеченные семьи Таллинна получат новогодние елки бесплатно
Управа Кристийне

Управа Кристийне в сотрудничестве с благотворительной организацией Lions Klubi Tallinn-Vanalinn MTÜ на этой неделе развезут по домам 50 елей для малообеспеченных жителей района.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, конец года — всегда самое темное, но в то же время и дарящее надежду время и, учитывая нынешнюю ситуацию, эти чувства проявляются в уходящем году еще сильнее. ”Каждый из нас скучает по праздничному веселью, радости, безопасности и миру. Раздачей новогодних елей мы хотим поделиться рождественской радостью и с теми нашими согражданами, у которых отсутствует иная возможность обзавестись деревом. Из-за распространения вируса праздники в этом году лучше проводить дома и в узком кругу, поэтому данный благотворительный проект так важен и именно ель является одним из центральных символов рождества. Спокойных вам праздников!” пожелал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

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”Мы очень благодарны управе Кристийне за помощь, благодаря которой испытывающим нужду семьям будет подарена частичка рождества, а также один упорный молодой человек с ограниченными возможностями получит стипендию для продолжения учебы или своего развития. Надеемся на продолжение сотрудничества”, — сказала президент клуба Lions Klubi Tallinn-Vanalinn MTÜ Меэлике Реймер.

Список получателей новогодних елок был составлен отделом социального обеспечения управы Кристийне.

Благотворительный клуб Lions Klubi Tallinn-Vanalinn MTÜ ежегодно вручает молодым людям с ограниченными возможностями стипендию за выдающуюся деятельность. Стипендия носит имя Матти Клаара и направлена поддержание возможностей учебы или иного развития, её размер в 2021 году составит 1200 евро.

Назначением стипендии клуб привлекает внимание к выдающимся поступкам и потребностям людей с инвалидностью. Ходатайствовать о получении стипендии может любой молодой человек с ограниченными возможностями в возрасте до 30 лет. Основанием служит выдающееся достижение в любой сфере личного развития, будь то спорт, музыка, учеба, работа, наука и т.д.

Стипендиатами становились: в 2019 году музыкант с нарушением зрения Мерлин Яэски, в 2020 году — слабовидящая студентка факультета дизайна Кейти Васке, обе они направили стипендию на покрытие связанных с учебой расходов.

Больше информации здесь и на сайте lions.ee.

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