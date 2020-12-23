23.12.2020, 19:32

"Личные" ангелы принесли подарки десяткам детей столичного Кристийне


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Meid ei ole ju jõuludeks päris puuri pandud, jõule ära keelatud. Oma pereringis saab jõule ja aastavahetust rahumeeli tähistada, ettevaatlik olles veidi külalisigi kutsuda.
Meid ei ole ju jõuludeks päris puuri pandud, jõule ära keelatud. Oma pereringis saab jõule ja aastavahetust rahumeeli tähistada, ettevaatlik olles veidi külalisigi kutsuda.Foto: Oliver Tsupsman

Накануне Рождества были исполнены желания 27 детей из живущих в районе Кристийне многодетных семей, когда им вручили приобретенные в рамках традиционной благотворительной кампании сети магазинов Maxima подарки. Подарки детям передали сотрудники дневного детского центра при Центре деятельности Кристийне.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе сказал, что уходящий чрезвычайный год почти подходит к концу, и близится праздничный период с приносящими радость подарками из мешка Деда мороза. ”Среди нас есть семьи и дети, нуждающиеся в благотворительной помощи. Помня об этом, концерн Maxima и Союз многодетных семей Эстонии собрали детские пожелания со всей Эстонии — и в сотрудничестве с Управой Кристийне в том числе также двадцати семи детей из нашей части города”, — пояснил Рийбе.

Руководитель благотворительных проектов Maxima Eesti Янне Лайк отметила, что как жители Кристийне, так и всей Эстонии в целом, были и в этом году очень щедрыми, и готовыми помочь. ”Спасибо жителям Кристийне и всем остальным ”ангелам” в Эстонии, что вы помогли нам доставить радость и тепло рождества в те дома, где в этом больше всего нуждаются”, — поблагодарила Янне Лайк.

”В этом году мы больше сфокусировались на помощи именно наименее социально защищенным семьям и людям, и нам очень приятно, что в этом управе оказали поддержку как частный бизнес, так и некоммерческие организации. Благодарю всех еще раз и желаю прекрасного Рождества!” — добавил Рийбе.

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