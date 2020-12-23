"Личные" ангелы принесли подарки десяткам детей столичного Кристийне

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе сказал, что уходящий чрезвычайный год почти подходит к концу, и близится праздничный период с приносящими радость подарками из мешка Деда мороза. ”Среди нас есть семьи и дети, нуждающиеся в благотворительной помощи. Помня об этом, концерн Maxima и Союз многодетных семей Эстонии собрали детские пожелания со всей Эстонии — и в сотрудничестве с Управой Кристийне в том числе также двадцати семи детей из нашей части города”, — пояснил Рийбе.

Руководитель благотворительных проектов Maxima Eesti Янне Лайк отметила, что как жители Кристийне, так и всей Эстонии в целом, были и в этом году очень щедрыми, и готовыми помочь. ”Спасибо жителям Кристийне и всем остальным ”ангелам” в Эстонии, что вы помогли нам доставить радость и тепло рождества в те дома, где в этом больше всего нуждаются”, — поблагодарила Янне Лайк.

”В этом году мы больше сфокусировались на помощи именно наименее социально защищенным семьям и людям, и нам очень приятно, что в этом управе оказали поддержку как частный бизнес, так и некоммерческие организации. Благодарю всех еще раз и желаю прекрасного Рождества!” — добавил Рийбе.