31.12.2019, 20:16

Конкурс новогодних фото от RusDelfi! Присылай и получи приз


EST
rus.delfi jõulupidu
rus.delfi jõulupiduFoto: Priit Simson

Дорогие друзья. Мы все будем праздновать Новый год, кто-то в кругу семьи, кто-то в компании друзей, а кто-то с лучшим в мире человеком - то есть самим собой. Но у каждого из нас будет под рукой смартфон. Давайте делиться своими фотографиями.

Присылайте фото нам на rus@delfi.ee с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ темой письма "С Новым годом!". В письме напишите, кто изображен на фото. Лучшие фото вы сможете увидеть прямо здесь, а также в нашем фэйсбуке.

Если вы на него еще не подписаны, немедленно исправляйтесь ЗДЕСЬ.

Читайте также: