31.12.2019, 20:16
Конкурс новогодних фото от RusDelfi! Присылай и получи приз
Дорогие друзья. Мы все будем праздновать Новый год, кто-то в кругу семьи, кто-то в компании друзей, а кто-то с лучшим в мире человеком - то есть самим собой. Но у каждого из нас будет под рукой смартфон. Давайте делиться своими фотографиями.
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