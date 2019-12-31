Конкурс новогодних фото от RusDelfi! Присылай и получи приз

Присылайте фото нам на rus@delfi.ee с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ темой письма "С Новым годом!". В письме напишите, кто изображен на фото. Лучшие фото вы сможете увидеть прямо здесь, а также в нашем фэйсбуке.

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