31.12.2020, 10:50

Кинолог рассказал об опасности праздничных блюд для собак


EST
Кинолог рассказал об опасности праздничных блюд для собак
Shutterstock

Во время новогоднего застолья нельзя кормить собак едой со стола. Такие продукты не предназначены для домашних питомцев и могут привести к отравлениям и другим пищевым расстройствам. Об этом пишет РБК.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что жирная, острая, жареная и копченая пища может быть опасна и токсична для животного. Даже соусы (например, майонез, кетчуп или горчица) способны нанести вред печени и поджелудочной железе собаки.

Оставшиеся после еды кости также нельзя давать питомцу. Трубчатые кости собака разгрызет на мелкие осколки, которые могут порезать стенки кишечника и привести к летальному исходу. ”Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите собаку с праздничного стола”, — подчеркнул он.

Читайте также:

Сладостями угощать собак тоже нельзя. Наибольшую опасность для животных представляет шоколад, так как он содержит теобромин, который является ядом для собачьего организма. Он наносит необратимый вред желудку и другим органам. После его употребления может начаться панкреатит или гепатит.

Кроме того, опасны для собак некоторые фрукты. Например, виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью, которая приводит к поражению почек. А гранат содержит много танинов, которые оказывают негативное влияние на работу сердца.

Читайте также: