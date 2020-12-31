Кинолог рассказал об опасности праздничных блюд для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что жирная, острая, жареная и копченая пища может быть опасна и токсична для животного. Даже соусы (например, майонез, кетчуп или горчица) способны нанести вред печени и поджелудочной железе собаки.

Оставшиеся после еды кости также нельзя давать питомцу. Трубчатые кости собака разгрызет на мелкие осколки, которые могут порезать стенки кишечника и привести к летальному исходу. ”Если вы любите своего питомца и заботитесь о его здоровье, никогда не кормите собаку с праздничного стола”, — подчеркнул он.

Сладостями угощать собак тоже нельзя. Наибольшую опасность для животных представляет шоколад, так как он содержит теобромин, который является ядом для собачьего организма. Он наносит необратимый вред желудку и другим органам. После его употребления может начаться панкреатит или гепатит.

Кроме того, опасны для собак некоторые фрукты. Например, виноград и изюм обладают доказанной нефротоксичностью, которая приводит к поражению почек. А гранат содержит много танинов, которые оказывают негативное влияние на работу сердца.