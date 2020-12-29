29.12.2020, 11:01

Какие подарки к Новому году следует дарить разным знакам Зодиака?


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Какие подарки к Новому году следует дарить разным знакам Зодиака?
Shutterstock

Близится Новый год. В этот предпраздничный период многих интересует вопрос выбора подарка для близких, друзей, коллег по работе. Каждому из нас хотелось бы, чтобы презент понравился одариваемому, вызвал у него положительные эмоции. Как не ошибиться в выборе новогоднего подарка? Подсказку нам дают астрологи, передает ШколаЖизни.

Оказывается, в этом деликатном вопросе нам поможет знание зодиакального гороскопа. При выборе презента для члена семьи или друга следует вспомнить, под каким знаком Зодиака родился одариваемый. Астрологи подсказывают нам, какие подарки порадуют разных представителей зодиакальной семьи.

Угодить с презентом Овну не так просто. Его девиз по жизни — ”Я сделаю сам!”. По этой причине лучше оставить возможность выбора самому одариваемому. Предложите ему: ”Выбирай на свой вкус, а я оплачу”. Такому предложению Овен будет только рад. А дарителю останется лишь надеяться, что ему хватит денег на покупку выбранного презента.

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Тельца нельзя назвать любителем сюрпризов. Подарок для него должен быть предсказуемым и обязательно ценным. Представители этого знака Зодиака больше всего ценят в людях щедрость души, внимательность и чуткость.

Угодить с подарком Близнецам совсем несложно. Они интересуются абсолютно всем! Ценность дара для представителей этого зодиакального знака не важна. Астрологи советуют дарителю не сдерживать свою фантазию при выборе презента для Близнецов. Пусть он будет оригинальным!

Раку свойственно привязываться к вещам. Преподнесенный ему дар он будет оценивать с этой стороны. Дарите что-то красивое и добротное, что прослужит ему долго и станет памятной вещицей на многие годы. Лучший презент для Рака — вещь, которая со временем становится только дороже. Такую можно приобрести в антикварном магазине.

Лев славится своей по-царски щедрой натурой. Нередко он ведет себя так, словно ему ничего от вас не нужно. Однако такое впечатление обманчиво! Лев как ребенок радуется любому подарку. Угодить ему можно, подарив какой-нибудь недостающий к туалету стильный аксессуар или вещь, которая пригодится в работе. Однако дарителю следует позаботиться о красивой упаковке к подарку! Это Лев непременно оценит.

Деву следует одаривать практичными вещами. Угадать с презентом для представителя этого зодиакального знака несложно. Он будет рад как косметике, парфюму, украшениям, так и предметам домашнего быта и рабочим принадлежностям.

Подарок для Весов должен быть значимым, ярким, запоминающимся. Подарите этому члену зодиакального семейства какую-нибудь изящную вещь с сильной энергетикой. Важный момент: предмет должен быть таким, аналога которого у одариваемого еще нет. Весов порадует только эксклюзивный дар.

Скорпиону следует подарить практичную вещь, обязательно дорогую. Хорошим подарком станет одежда или модные аксессуары. Дарителю следует учесть, что Скорпионам нравятся контрастные сочетания.

Стрелец — любитель сюрпризов. Презент для него должен быть не только практичным, но и конкретным, оригинальным, модным. Это должна быть вещь ”с изюминкой”. Одарите своего Стрельца чем-то дорогим, изысканным, даже экзотичным. И обязательно в подарке должно чувствоваться внимание, душевное тепло.

Козерога порадует оригинальная вещь, актуальная в эту пору года. Желательно, чтобы презент был как-то связан с профессиональной деятельностью одариваемого. Такой подарок придется по душе практичному Козерогу.

Любознательному и креативному Водолею следует дарить что-то неординарное. При выборе презента отключите логику. Ищите то, что вызовет у одариваемого восторженное: ”Ничего себе!” Подарок для Водолея не должен быть практичным. Ему наверняка понравится преподнесенный предмет искусства, однако он не должен быть громоздким и скучным.

Романтичным Рыбам не по нраву практичные подарки вроде бытовых вещей и предметов, полезных для работы. Дар должен быть сентиментальным. Этот представитель зодиакальной семьи будет рад получить в подарок вещицу, сделанную своими руками. Порадует его и изысканный сувенир, имеющий художественную ценность.

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