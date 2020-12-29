Какие подарки к Новому году следует дарить разным знакам Зодиака?

Оказывается, в этом деликатном вопросе нам поможет знание зодиакального гороскопа. При выборе презента для члена семьи или друга следует вспомнить, под каким знаком Зодиака родился одариваемый. Астрологи подсказывают нам, какие подарки порадуют разных представителей зодиакальной семьи.

Угодить с презентом Овну не так просто. Его девиз по жизни — ”Я сделаю сам!”. По этой причине лучше оставить возможность выбора самому одариваемому. Предложите ему: ”Выбирай на свой вкус, а я оплачу”. Такому предложению Овен будет только рад. А дарителю останется лишь надеяться, что ему хватит денег на покупку выбранного презента.

Тельца нельзя назвать любителем сюрпризов. Подарок для него должен быть предсказуемым и обязательно ценным. Представители этого знака Зодиака больше всего ценят в людях щедрость души, внимательность и чуткость.

Угодить с подарком Близнецам совсем несложно. Они интересуются абсолютно всем! Ценность дара для представителей этого зодиакального знака не важна. Астрологи советуют дарителю не сдерживать свою фантазию при выборе презента для Близнецов. Пусть он будет оригинальным!

Раку свойственно привязываться к вещам. Преподнесенный ему дар он будет оценивать с этой стороны. Дарите что-то красивое и добротное, что прослужит ему долго и станет памятной вещицей на многие годы. Лучший презент для Рака — вещь, которая со временем становится только дороже. Такую можно приобрести в антикварном магазине.

Лев славится своей по-царски щедрой натурой. Нередко он ведет себя так, словно ему ничего от вас не нужно. Однако такое впечатление обманчиво! Лев как ребенок радуется любому подарку. Угодить ему можно, подарив какой-нибудь недостающий к туалету стильный аксессуар или вещь, которая пригодится в работе. Однако дарителю следует позаботиться о красивой упаковке к подарку! Это Лев непременно оценит.

Деву следует одаривать практичными вещами. Угадать с презентом для представителя этого зодиакального знака несложно. Он будет рад как косметике, парфюму, украшениям, так и предметам домашнего быта и рабочим принадлежностям.