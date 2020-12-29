Какие подарки к Новому году следует дарить разным знакам Зодиака?

Подарок для Весов должен быть значимым, ярким, запоминающимся. Подарите этому члену зодиакального семейства какую-нибудь изящную вещь с сильной энергетикой. Важный момент: предмет должен быть таким, аналога которого у одариваемого еще нет. Весов порадует только эксклюзивный дар.
Скорпиону следует подарить практичную вещь, обязательно дорогую. Хорошим подарком станет одежда или модные аксессуары. Дарителю следует учесть, что Скорпионам нравятся контрастные сочетания.
Стрелец — любитель сюрпризов. Презент для него должен быть не только практичным, но и конкретным, оригинальным, модным. Это должна быть вещь ”с изюминкой”. Одарите своего Стрельца чем-то дорогим, изысканным, даже экзотичным. И обязательно в подарке должно чувствоваться внимание, душевное тепло.
Козерога порадует оригинальная вещь, актуальная в эту пору года. Желательно, чтобы презент был как-то связан с профессиональной деятельностью одариваемого. Такой подарок придется по душе практичному Козерогу.
Любознательному и креативному Водолею следует дарить что-то неординарное. При выборе презента отключите логику. Ищите то, что вызовет у одариваемого восторженное: ”Ничего себе!” Подарок для Водолея не должен быть практичным. Ему наверняка понравится преподнесенный предмет искусства, однако он не должен быть громоздким и скучным.
Романтичным Рыбам не по нраву практичные подарки вроде бытовых вещей и предметов, полезных для работы. Дар должен быть сентиментальным. Этот представитель зодиакальной семьи будет рад получить в подарок вещицу, сделанную своими руками. Порадует его и изысканный сувенир, имеющий художественную ценность.
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