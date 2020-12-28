28.12.2020, 17:00

Идеальное убежище на праздники: Airbnb предлагает жилище в стиле фильма Один дома


EST
Идеальное убежище на праздники: Airbnb предлагает жилище в стиле фильма Один дома
Scanpix

В этом году исполнилось 30 лет с момента премьеры одной из самых популярных новогодних комедий — Один дома — истории о мальчике Кевине, оставленном семейством в большом доме на праздники. Идеальный сценарий для тех, кто устал от всего вокруг, пишет nv.ua.

Оригинальный фильм снимался в Чикаго, где до сих пор можно прогуляться мимо семейного дома Маккалистеров. Впрочем, внутри встретить знакомую мебель и декор не получится, так как все интерьеры были построены на съемочной площадке.

Но для тех, кто хочет сбежать от всего мира и оказаться в любимом фильме, сервис аренды Airbnb предлагает отправиться в Даллас. Хозяева жилья Джереми и Келси предлагают не только место для проживания, но и впечатления, вдохновленные фильмом.

Просмотреть на AirbnbThe Kevin - Holiday Classic + Cheese PIZZA & Traps
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Здесь все детали интерьера напоминают о фильме: банки с краской свисают с потолка, крошечные игрушечные машинки разбросаны по полу, картонный Майкл Джордан стоит в углу. Также гостям предложат бонус от хозяев — сырную пиццу, доставленную прямо к порогу.

В жилье в стиле Один дома могут разместиться до шести человек — на случай, если вам надоел весь мир, но не близкие люди. Сутки проживания здесь обойдутся от 300 долларов.

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