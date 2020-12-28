Идеальное убежище на праздники: Airbnb предлагает жилище в стиле фильма Один дома

Оригинальный фильм снимался в Чикаго, где до сих пор можно прогуляться мимо семейного дома Маккалистеров. Впрочем, внутри встретить знакомую мебель и декор не получится, так как все интерьеры были построены на съемочной площадке.

Но для тех, кто хочет сбежать от всего мира и оказаться в любимом фильме, сервис аренды Airbnb предлагает отправиться в Даллас. Хозяева жилья Джереми и Келси предлагают не только место для проживания, но и впечатления, вдохновленные фильмом.

Здесь все детали интерьера напоминают о фильме: банки с краской свисают с потолка, крошечные игрушечные машинки разбросаны по полу, картонный Майкл Джордан стоит в углу. Также гостям предложат бонус от хозяев — сырную пиццу, доставленную прямо к порогу.

В жилье в стиле Один дома могут разместиться до шести человек — на случай, если вам надоел весь мир, но не близкие люди. Сутки проживания здесь обойдутся от 300 долларов.