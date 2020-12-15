Гастроэнтеролог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

”На самом деле, все блюда с большим количеством майонеза не являются полезными для организма. Поэтому тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжелыми, сложными и вредными”, — заявила специалист RT.

Она добавила, что сложными для переваривания являются салаты с большим количеством майонеза, сыра и орехов.

Бережная посоветовала к новогоднему столу подать легкие травяные салаты с минимальными заправками, а также нежирные сладости и фрукты.

По ее словам, в новогоднюю ночь не стоит начинать есть после 0:00, а лучше устроить легкий поздний ужин. Так будет проще избежать переедания. Диетолог отметила, что майонезные и мясные блюда лучше подать утром 1 января.