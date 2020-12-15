Гастроэнтеролог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, какие традиционные блюда на новогоднем столе наиболее вредные для организма, сообщает gazeta.ru
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, какие традиционные блюда на новогоднем столе наиболее вредные для организма, сообщает gazeta.ru
”На самом деле, все блюда с большим количеством майонеза не являются полезными для организма. Поэтому тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжелыми, сложными и вредными”, — заявила специалист RT.
Она добавила, что сложными для переваривания являются салаты с большим количеством майонеза, сыра и орехов.
Бережная посоветовала к новогоднему столу подать легкие травяные салаты с минимальными заправками, а также нежирные сладости и фрукты.
По ее словам, в новогоднюю ночь не стоит начинать есть после 0:00, а лучше устроить легкий поздний ужин. Так будет проще избежать переедания. Диетолог отметила, что майонезные и мясные блюда лучше подать утром 1 января.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Никакого аппетита? Ученые создали бактерии сытости
Раскрыто влияние витамина D на течение коронавируса
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
Избавляемся от запотевания стёкол в авто: ну очень простой способ