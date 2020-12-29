ГАЛЕРЕЯ | Старейшина Кристийне призвал жителей оценить праздничное сияние парков

”Зимняя подсветка особенно важна именно в настоящее время, потому что ведь каждый из нас нуждается в защите и спокойствии. Мне кажется, что в широком смысле свет означает большую заботу, наша часть города наполнена светом и сияет. Благодаря более масштабному освещению это чувство проникает в каждый уголок”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

”В прошлом году иллюминация так же продолжала гореть и после праздников, чтобы внести свет и уют в наиболее темное время года, однако этот год отличается тем, что мы установили больше инсталляций в большем количестве мест. Особенно красив бульвар Сыпрузе, однако украшены также многие парки, зеленые зоны и дворы. По-новому декорированы столбы на Мустамяэ теэ, шикарное световое решение получил парк Лёвенру. Приглашаю горожан в последние дни года больше времени проводить на свежем воздухе и гулять в наших прекрасных парках”, — добавил Рийбе.