06.01.2021, 19:00

ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как проходит Рождественский сочельник в ласнамяэском храме


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Foto: Andres Putting

Сегодня православные верующие отмечают Рождественский сочельник. Во многих православных храмах проходят вечерние богослужения.

Наш корреспондент побывал в среду во второй половине дня в ласнамяэском храме иконы Божией Матери ”Скоропослушница”, где верующие отмечают Рождественский сочельник.

Большая часть собравшихся была в масках. Внутри церкви имеется разметка, чтобы между посетителями соблюдалась двухметровая дистанция. Образовалась очередь.

Церковь в Ласнамяэ была открыта 28 сентября 2013 года. В тот же день в храм была доставлена икона Божией Матери ”Скоропослушница”, в честь которой был назван храм, и которую на протяжении 53 лет хранил митрополит Корнилий.

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