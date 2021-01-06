ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как проходит Рождественский сочельник в ласнамяэском храме
Сегодня православные верующие отмечают Рождественский сочельник. Во многих православных храмах проходят вечерние богослужения.
Сегодня православные верующие отмечают Рождественский сочельник. Во многих православных храмах проходят вечерние богослужения.
Наш корреспондент побывал в среду во второй половине дня в ласнамяэском храме иконы Божией Матери ”Скоропослушница”, где верующие отмечают Рождественский сочельник.
Большая часть собравшихся была в масках. Внутри церкви имеется разметка, чтобы между посетителями соблюдалась двухметровая дистанция. Образовалась очередь.
Церковь в Ласнамяэ была открыта 28 сентября 2013 года. В тот же день в храм была доставлена икона Божией Матери ”Скоропослушница”, в честь которой был назван храм, и которую на протяжении 53 лет хранил митрополит Корнилий.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»
Что означает эхо в телефонных разговорах
Ушаков о том, почему латвийцы не верят в вакцину от COVID-19
Мальчик-гений, предсказавший вспышку КОВИД: новое пророчество