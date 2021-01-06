ГАЛЕРЕЯ | Смотрите, как проходит Рождественский сочельник в ласнамяэском храме

Наш корреспондент побывал в среду во второй половине дня в ласнамяэском храме иконы Божией Матери ”Скоропослушница”, где верующие отмечают Рождественский сочельник.

Большая часть собравшихся была в масках. Внутри церкви имеется разметка, чтобы между посетителями соблюдалась двухметровая дистанция. Образовалась очередь.

Церковь в Ласнамяэ была открыта 28 сентября 2013 года. В тот же день в храм была доставлена икона Божией Матери ”Скоропослушница”, в честь которой был назван храм, и которую на протяжении 53 лет хранил митрополит Корнилий.