ГАЛЕРЕЯ | Посмотрите, как новая подсветка преобразила православный храм в Ласнамяэ(3)
Расположенный в Ласнамяэ храм в честь иконы Божией Матери ”Скоропослушница” украсили новой стационарной подсветкой, благодаря чему облик церкви преобразился.
Расположенный в Ласнамяэ храм в честь иконы Божией Матери ”Скоропослушница” украсили новой стационарной подсветкой, благодаря чему облик церкви преобразился.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, знаменательно, что новая подсветка храма была установлена в преддверии православного Рождества.
”Православное Рождество — важный праздник для очень большого числа жителей нашего города, — сказал мэр Кылварт. — Более того, именно православные образуют самую крупную религиозную общину в Таллинне. Поздравляю всех верующих со светлым праздником Рождества и желаю, чтобы все люди, вне зависимости от вероисповедания, обрели радость и тепло в своем сердце”.
Михаил Кылварт также подчеркнул, что расположенный в Ласнамяэ храм по праву стал новой достопримечательностью Таллинна: ”Безусловно, изящная архитектура и белоснежные стены церкви приковывали взгляды и ранее, однако архитектурная подсветка в темное время суток придает храму новый облик и выделяет наиболее примечательные элементы его фасада”.
Исходя из концепции, разработанной ранее дизайнерами по свету финской компании VALOA Ltd, при разработке нового решения архитектурного освещения церкви использовалось несколько вариантов — локальное и акцентное освещение фасада, а также куполов и крестов, венчающих храм. Теперь ласнамяэская церковь подсвечена 100 энергосберегающими светодиодными осветительными приборами заливающего света, установленными по всему периметру церкви. По сравнению со старой подсветкой, новые осветительные приборы потребляют в два раза меньше энергии, а результат — не менее эффектный. Автор светового решения — Эва Талло. На осуществление проекта по установке нового освещения храма и прилегающей территории в общей сложности было потрачено около 105 000 евро.
Расположенная на бульваре Лоопеалсе церковь была открыта 28 сентября 2013 года. В тот же день в храм была доставлена икона Божией Матери ”Скоропослушница”, в честь которой был назван храм, и которую на протяжении 53 лет хранил митрополит Корнилий. Напомним, что в 2013 году храм претендовал на титул ”Бетонное сооружение 2013 года”.
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