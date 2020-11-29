ГАЛЕРЕЯ | На Ратушной площади торжественно зажгли свечу первого Адвента

Сегодня в два часа дня при значительном стечении народа на Ратушной площади Таллинна была зажжена свеча первого Адвента, знаменующая официальное начало предрождественского периода. В зажжении свечи участвовали мэр Таллинна Михаил Кылварт и пробст столицы Яан Таммсалу.

Как видно из галереи нашего фотокорреспондента, довольно много людей были в масках. Однако, несмотря на коронавирусную опасность, правило 2+2 особенно тщательно не соблюдалось.