ГАЛЕРЕЯ | На Ратушной площади торжественно зажгли свечу первого Адвента

В воскресенье, 29 ноября, на Ратушной площади, где пару дней назад открылся Рождественский рынок, была торжественно зажжена свеча первого Адвента. В мероприятии участвовали мэр и пробст Таллинна.
Сегодня в два часа дня при значительном стечении народа на Ратушной площади Таллинна была зажжена свеча первого Адвента, знаменующая официальное начало предрождественского периода. В зажжении свечи участвовали мэр Таллинна Михаил Кылварт и пробст столицы Яан Таммсалу.
Как видно из галереи нашего фотокорреспондента, довольно много людей были в масках. Однако, несмотря на коронавирусную опасность, правило 2+2 особенно тщательно не соблюдалось.
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