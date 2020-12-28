28.12.2020, 16:35

ГАЛЕРЕЯ | Глаз не оторвать: посмотрите на эти чудесные эстонские зимние пейзажи!

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ГАЛЕРЕЯ | Глаз не оторвать: посмотрите на эти чудесные эстонские зимние пейзажи!
Sven Arbet

Фотокорреспондент Maaleht запечатлел на днях чудесные рождественские пейзажи.

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