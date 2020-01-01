01.01.2020, 21:29
ФОТО | Все сливки в сборе! Смотрите, какие известные деятели пришли на новогодний концерт Hennessy(6)
1 января в концертном зале "Эстония" прошел праздничный новогодний прием и концерт Eesti Kontsert и Hennessy. На гламурном мероприятии были замечены многие известные политические и общественные деятели, как Таави Рыйвас и Сийм Каллас с супругами.
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