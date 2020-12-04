ФОТО | Вот как выглядит рождественская открытка от президента Кальюлайд! Сможете угадать ее смысл?

Основной смысл открытки — разнообразие нашего мира, и стая различных птиц прекрасно это передает. Часто мы находимся в окружении подобных себе, но иногда получается и так, что рядом с нами умещаются совершенно другого типа люди — так и с птицами на ветках рождественской открытки.

И в реальной жизни должно быть, как на открытке — всем вместе весело, всем найдется местечко!

Рождественские открытки напечатаны на 100% переработанной бумаге от Ecoprint 100% с помощью красок на основе натуральных ингредиентов. Всего президентская канцелярия в этом году отправит 2650 рождественских открыток.

На каждой открытке есть поздравления на эстонском, русском, английском, французском и немецком языках.

VPK





VPK