ФОТО | Вот как выглядит рождественская открытка от президента Кальюлайд! Сможете угадать ее смысл?

В этом году рождественскую открытку для президента ЭстонииКерсти Кальюлайд создала художник и иллюстратор Кэтрин Зарип. Как сообщает канцелярия президента, открытка отображает многообразие мира.
Основной смысл открытки — разнообразие нашего мира, и стая различных птиц прекрасно это передает. Часто мы находимся в окружении подобных себе, но иногда получается и так, что рядом с нами умещаются совершенно другого типа люди — так и с птицами на ветках рождественской открытки.
И в реальной жизни должно быть, как на открытке — всем вместе весело, всем найдется местечко!
Рождественские открытки напечатаны на 100% переработанной бумаге от Ecoprint 100% с помощью красок на основе натуральных ингредиентов. Всего президентская канцелярия в этом году отправит 2650 рождественских открыток.
На каждой открытке есть поздравления на эстонском, русском, английском, французском и немецком языках.
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