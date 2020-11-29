29.11.2020, 20:45

ФОТО | В столичном Кристийне состоялся праздник зажжения свечи первого Адвента


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ФОТО | В столичном Кристийне состоялся праздник зажжения свечи первого Адвента
Управа Кристийне

Сегодня в 15:00 старейшина столичного района Кристийне Яанус Рийбе, пастор прихода Аллика Каарель Вяльямяэ и руководитель по маркетингу ТЦ Kristiine keskus Хелина Лейф провели церемонию зажжения первой свечи адвента на площадке перед торговым центром.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что предрождественский период несёт с собой также надежду на лучшие времена. ”Уходящий год был очень сложным для нас всех, и приближающееся Рождество дарит как свет нашим сердцам, так и придает сил. Желаем жителям района красивого и спокойного предпраздничного месяца”, — подчеркнул Рийбе.

Во время мероприятия всем гостям достались угощения и горячий глёг из рук добрых гномов, рождественские песни исполнили участники детской хоровой студии Taisi Laulustuudio.

Управа Кристийне
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