ФОТО | В столичном Кристийне состоялся праздник зажжения свечи первого Адвента
Сегодня в 15:00 старейшина столичного района Кристийне Яанус Рийбе, пастор прихода Аллика Каарель Вяльямяэ и руководитель по маркетингу ТЦ Kristiine keskus Хелина Лейф провели церемонию зажжения первой свечи адвента на площадке перед торговым центром.
Насколько богатым был Марадона при жизни
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно
«У него украли почти все»: Диего Марадона умер в бедности
Найденная в Ирландии капсула времени открыла пугающую правду